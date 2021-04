Ratgeber Was tun mit den Resten der Schoggihasen nach Ostern? Ostern ist wieder einmal vorbei, und bei unseren Kinder stapeln sich immer noch die Schoggihasen von Grosi, Götti und vielen mehr. Irgendwann möchten die Kinder diese nicht mehr essen. Kann man die Schokolade weiterverwerten? Zumal die Schoggihasen nicht so lange haltbar sind wie gewöhnliche Tafelschokolade. Monika Neidhart, Goldau* 16.04.2021, 11.17 Uhr

Monika Neidhart.

Rund 16 Millionen Schokoladen-Osterhasen werden pro Jahr in der Schweiz nach Schätzungen von Chocosuisse hergestellt. Bei dieser Fülle ist es verständlich, dass noch nach Wochen Hasen herumstehen. Schokolade altert. Auch, weil die Kreationen sichtbar im Raum aufbewahrt werden, statt, wie es die Schokolade am liebsten hätte, an einem kühlen und dunklen Ort. Auch der Kühlschrank ist kein idealer Ort. Schokolade würde viel von ihrem Geschmack verlieren.

Besonders weisse Schokolade, die im Wesentlichen aus Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver und Magermilchpulver besteht, sowie Schokoladenprodukte mit Nussanteil altern schnell. Die natürlichen Fette von Kakao und Nüssen werden ranzig. Aber auch Figuren aus Milch- oder dunkler Schokolade mit weniger Kakaobutter, dafür zusätzlich mit Kakaomasse, bleiben weniger lange frisch. Damit die Hohlfiguren fein ausgegossen werden, verwenden Confiseure sogenannte Couverture. Diese Figuren haben, im Vergleich zu Schokolade, einen höheren Anteil an Kakaobutter.

Kakaobutter ist einer der teuersten Fettstoffe. Entsprechend ist Couverture auch teurer als herkömmliche Schokolade. Dazu die aufwendige Herstellung zu Osterkreationen, die Rohstoffe, die Kakaobohnen aus Südamerika oder Afrika. Mehr als genügend Gründe, die Osterhasen sinnvoll zu verwerten.

Der Osterhase im Rahm

Wie bei anderen Nahrungsmitteln auch, so gilt auch bei Osterhasen der Grundsatz: Verändert man die Form, das Aussehen oder fügt man andere Zutaten hinzu, greifen alle wieder zu. Osterhasen-Schokolade kann überall eingesetzt werden, wo im Rezept Schokolade verwendet wird. Etwa bei einer Crème, Tirolercake, Brownies, Glacé oder als Schokoladensauce für einen Coupe. Da dürfen meist auch Nusssplitter, Marzipangarnituren und Ähnliches mit verarbeitet werden. Einzig beim Schmelzen der Couverture ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.

Für eine «heisse Schoggi» pro Person ca. 2 dl Milch aufkochen. Stücke von Osterhasen unter Rühren in der heissen Milch auflösen. Eventuell mit Zimt, Kardamom, einer Prise Pfeffer würzen. Wer es noch etwas exklusiver möchte, garniert die heisse Schokolade mit etwas geschlagenem Rahm und mit Schokoladensplittern.

Schokoladenrahm lässt sich als Füllung für eine Roulade oder von Ofenchuechli verwenden. Dabei 3 dl Rahm in einer Pfanne erhitzen, von der heissen Herdplatte ziehen. Die Osterhasen in Stücken beigeben. Rühren, bis die Schokolade geschmolzen ist. Mindestens 4 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen. Vor Gebrauch zu Schlagrahm schlagen. Vorsicht, der Rahm wird schneller steif als gewohnt. Schneller hergestellt ist der «Stracciatella-Rahm». Dazu Schokolade fein hacken und unter den geschlagenen Rahm ziehen.

*Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch