Ratgeber Welche Medikamente sind bei grünem Star riskant? Soll ich Augen vorsorglich kontrollieren lassen? Ich (w., 60) benutze wegen meines Asthmas einen Cortison-Spray. Nun habe ich in der Packungsbeilage gelesen, dass man diesen bei grünem Star nicht verwenden soll. Welche Komplikationen drohen mir damit. Oder auch mit anderen Medikamenten? Und sollte ich meine Augen vorsorglich kontrollieren lassen? Dr. med. Luzia Müller* Jetzt kommentieren 07.03.2023, 12.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzia Müller.

So genannte Glucocorticoid-haltige Medikamente («Cortison») haben in vielen Fachgebieten der Medizin einen hohen Stellenwert und bei diversen Erkrankungen eine positive Wirkung. Auch im Falle eines Asthmas, wie es bei Ihnen diagnostiziert wurde. Die Verschreibung sollte in jedem Fall durch eine ärztliche Person erfolgen, die vertraut ist mit der Krankengeschichte des betreffenden Patienten oder der Patientin.

Leider können auch gut wirksame Medikamente wie Ihr Asthma-Spray ungebetene Effekte zeigen. In der Packungsbeilage sind häufige sowie seltenere unerwünschte Wirkungen aufgeführt. Cortison-Präparate können tatsächlich in gewissen Fällen den Augeninnendruck erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist am grössten, wenn an den Augen selber Cortison angewendet wird, beispielsweise in Tropfenform.

Risiko für grünen Star oder für grauen Star

Auch bei anderen Verabreichungsformen wie als Tabletten, Hautcremes, Injektionen in ein Gelenk oder als Spray besteht vor allem bei Anwendung über mehrere Tage bis Wochen ein erhöhtes Risiko für einen höheren Augeninnendruck mit der möglichen Entwicklung eines grünen Stars (Glaukom). Das Risiko ist höher bei Personen, die bereits ein Glaukom oder eine Glaukom-Diagnose in der Familie haben. Es können zudem weitere unerwünschte Wirkungen durch Cortison an den Augen auftreten wie ein grauer Star (Trübung der Augenlinse).

Keine verschriebenen Medikamente absetzen

Auch andere Substanzen haben das Potenzial, als Nebenwirkung den Augeninnendruck zu erhöhen. Dazu zählen etwa gewisse Antidepressiva und antipsychotische Medikamente, ferner auch Topiramat, welches zur Vorbeugung von Migräne-Episoden oder bei Epilepsie angewendet wird. Wichtig ist, dass Sie auf keinen Fall ein vom Facharzt verschriebenes Medikament selbstständig absetzen, da auch dies unerwünschte Effekte haben kann. Sollten Sie Bedenken wegen Ihrer Medikamente haben, besprechen Sie diese mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin.

Kostenlos Risiko für grünen Star testen Das Luzerner Kantonsspital führt am Montag, 13. März, einen Glaukom-Tag durch. Interessierte können von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr gratis ohne Anmeldung ihren Augendruck und ihr Grünstar-Risiko testen lassen. Dauer 10 bis 15 Minuten. Ort: Augenpraxis Wolhusen, Menznauerstrasse 11. (are)

Ein erhöhter Augeninnendruck verursacht in den meisten Fällen über lange Zeit keine Beschwerden. Oft wird erst dann, wenn der Sehnerv schon eine deutliche Schädigung aufweist, eine Seheinschränkung wahrnehmbar. Farbige Ringe um Lichtquellen oder gar Schmerzen können seltene, auch frühe Symptome sein.

Augeninnendruck kontrollieren lassen

Grundsätzlich empfehle ich bei allen Medikamenten, die in der Packungsbeilage auf eine mögliche Erhöhung des Augeninnendruckes hinweisen, sowie generell ab dem 40. Lebensjahr eine Kontrolle durch die Augenärztin. Auch in Ihrem Fall ist das meiner Meinung nach der richtige Schritt, obwohl das Risiko einer Augendruckerhöhung bei einem Cortison-Spray nur gering ist. Der Facharzt wird mit Ihnen Ihr Risiko für die Entwicklung eines grünen Stars sowie bei Bedarf die Behandlung eines erhöhten Augeninnendrucks besprechen.

* Dr. med. Luzia Müller ist leitende Ärztin Glaukom, Augenklinik Luzerner Kantonsspital (LUKS)

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.