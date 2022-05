Ratgeber Wie gut haltbar sind gekochte Essensreste? Ich beachte bei Lebensmitteln stets das Haltbarkeitsdatum. Doch wie sieht es bei gekochten Resten mit der Haltbarkeit aus? Ich möchte keinen Foodwaste betreiben, mir aber auch keine Lebensmittelvergiftung holen. Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 27.05.2022, 11.30 Uhr

Werden wenige Grundregeln eingehalten, müssen keine gekochten Nahrungsmittel weggeworfen werden. Dazu gehört, dass die Hygiene beachtet wird, die Reste baldmöglichst zugedeckt kühl gestellt werden und – ganz wichtig – die Speisen danach innerhalb der folgenden drei Tage gegessen werden.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Können die Gerichte nicht in den Menüplan eingebaut werden, so lässt sich vieles wenige Monate tiefgefrieren. So auch Reste von gekochten Teigwaren, Kartoffelstock, Gemüse, Fleisch- und Fischgerichten mit Sauce zum Wiederaufwärmen – für das Weiterverarbeiten zu Gratins, Wähen oder Suppen.

Lebensmittel verderben vor allem durch Bakterien, Schimmelpilze oder Hefe. Diese Mikroorganismen gelangen durch Tiere, Menschen, verunreinigte Gegenstände oder über die Luft auf die Lebensmittel. Bei Zimmertemperatur vermehren sie sich sehr schnell.

Damit Mikroorganismen keine Chance haben, ist es wichtig, die persönliche Hygiene zu beachten und saubere Geräte und Geschirr zu verwenden. Durch das Kühlen wird die Vermehrung von Mikroorganismen auf den Nahrungsmitteln stark verlangsamt. Damit auch im Kühlschrank keine Übertragung passiert, ist es wichtig, die Reste abzudecken. Das Abdecken verhindert zudem das Austrocknen und die Geschmacksübertragung.

Sinne sind nicht unfehlbar

Sind Sie sich nicht sicher, ob die Reste noch geniessbar sind – ob rohe, solche aus geöffneter Verpackung oder gekochte Nahrungsmittel –, dann vertrauen Sie Ihren Sinnen. Wenn Auge, Nase, Zunge und Gaumen einen Fehlgeruch, Fehlgeschmack, eine Veränderung der erwarteten Konsistenz, eine Farbveränderung oder Schimmel feststellen, dann essen Sie es nicht mehr.

Wer einmal eine schlechte Nuss erwischt hat, wird deshalb nicht krank. In der Regel bewahrt uns unser Geschmackssinn davor, grössere Mengen verdorbener Produkte zu essen. Sollte dennoch der Organismus überbelastet sein, so reagiert er mit Durchfall und/oder Erbrechen, weil er diese Teile wieder los haben will. Solche Symptome sind in der Regel harmlos, ausser der Körper wäre bereits geschwächt oder durch eine Schwangerschaft gefordert.

Unsere Sinne versagen bei chemischer Belastung (Pestizide, Schwermetalle) und bei Bakterienarten wie Salmonellen, die in rohen Eiern, Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchten vorkommen können. Auch bei einigen Schimmelpilzen (Aflatoxine auf Nüssen oder Getreide) versagen sie. Deshalb gilt für Speisen mit rohen Eiern, rohem Fleisch oder Fisch, dass diese tagesfrisch gegessen werden müssen.

Wenn es zwischen der Zubereitung und dem Essen eine Wartezeit gibt, sind die Speisen kühl zu stellen. Damit Nüsse und Getreide nicht von Schimmelpilz befallen werden, empfiehlt es sich, keine grossen Vorräte davon anzulegen. Geöffnete Nüsse können tiefgekühlt werden. Getreide an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort aufbewahren und eventuell in gut verschliessbare Gefässe verpacken, falls Sie solche in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch