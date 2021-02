Ratgeber Wie kann ich den Gebrauch von Palmöl einschränken? Palmöl ist immer wieder in der öffentlichen Diskussion. Mit seiner Produktion verbunden sind abgeholzte Regenwälder und enteignete Kleinbauern. Ich frage mich, was überhaupt die Vorteile von Palmöl sind? Und was sind die Alternativen zu diesem Öl? Monika Neidhart, Goldau * 21.02.2021, 12.32 Uhr

Palmöl ist das wichtigste Pflanzenöl der Welt. Es ist dank des hohen Ertrages sehr billig. Raps zum Vergleich braucht für die gleiche Menge Öl mehr als eine doppelt so grosse Anbaufläche. Dazu lässt es sich einfach verarbeiten, weil es bei Raumtemperatur fest ist. So steckt in fast jedem zweiten Produkt Palmöl oder Palmkernöl, etwa in Schoggi, Fertigpizza, Margarine. Ebenso in Kosmetika. 70 Prozent verarbeitet die Nahrungsmittelindustrie, fünf Prozent werden als Bioenergie verwendet und 25 Prozent stecken in der Produktion von Kosmetika, Seifen und Kerzen. Ob ein Produkt Palmöl enthält, ist seit 2016 in der Schweiz auf der Verpackung, bei der Zusammensetzung, zu deklarieren.