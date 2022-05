Ratgeber Wie kann ich mit Bier tolle Gerichte zaubern? Mein experimentierfreudiger Partner möchte demnächst Bier in seine Kochkreationen einbauen. Ich bin da etwas skeptisch. Kann man wirklich mit Bier kochen? Wenn ja, gibt es auch vegetarische Varianten? Oder hätten Sie gar Anregungen für ein Dessert mit Bier? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 06.05.2022, 15.11 Uhr

Schon seit dem Mittelalter wird mit Bier gekocht. Das dunkel gebraute Bier gab den Speisen, vor allem den Saucen, viel Gehalt. Und ich erinnere mich, bei der Abschlussprüfung gefragt worden zu sein, ob man eine Carbonade de boeuf mit Rot- oder Weisswein ablöscht? Die Antwort musste lauten: Weder noch – mit Bier nämlich.

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Bier erzielt beim Kochen verschiedene Wirkungen. Das Fleisch nimmt den Geschmack des Biers auf. Zweitens gibt es die Zuckerbestandteile im Malz, die beim Garen für einen karamellisierenden Effekt sorgen. Drittens macht die natürliche Hefe das Gericht mürbe. Wer mit Bier kocht, muss dieses aber auch mögen. Denn wie bei einem mit Wein zubereiteten Gericht, serviert man auch hier das passende Bier als Begleiter. So etwa bei der Carbonade de boeuf nach belgischer Art. Nur muss man deswegen das Bier nicht in Belgien holen, man findet es auch in einem Spezialitätengeschäft. Oder nimmt ein kräftiges dunkles Schweizer Bier.

Rezept für Rind mit Bier

Und hier ein Rezept für Rindsvoressen nach belgischer Art, für vier Personen – der Klassiker: Man nehme ca. 800 g Rindsragout, vorteilhaft von Haxe oder Hals (ist saftiger); ca 1dl Erdnussöl, Salz und Pfeffer, 4 grosse Zwiebeln, 2 EL Tomatenextrakt, 2 Knoblauchzehen, ca. 200 g Rüebli, 1 Zweig Thymian, 2 Lorbeerblätter, 2 Nelken, 30 g Rohrzucker, 3 EL Rotweinessig, ca 7 dl Bier (z.B. Bockbier), 2 EL Petersilie (fein gehackt).

Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, dann in einem Bräter bei grosser Hitze im Erdnussöl von allen Seiten braun anbraten. Das Fleisch herausnehmen und beiseitestellen. Die Zwiebeln schälen und in Achtel schneiden. Knoblauch fein hacken. Rüebli schälen und in grobe Stücke schneiden. Zwiebeln im Bratensatz glasig schwitzen, Knoblauch und Rüebli zugeben, Tomatenmark mit anrösten. Das Fleisch mit der gehackten Petersilie, Thymian, Lorbeer, Nelken, Rohrzucker, Rotweinessig zurück in den Bräter geben.

Mit Bier bedecken und auf mittlerer Flamme auf dem Herd zugedeckt etwa 2 Stunden schmoren. Während der Schmorzeit immer wieder Bier nachgiessen. Die Schmorzeit hängt vom gelagerten Fleisch ab (zwischendurch ein Stück probieren). Vor dem Servieren Lorbeerblätter und Nelken entfernen. Als Beilage Kartoffelstock oder wie in Belgien hausgemachte Frites reichen.

Und was kann man sonst noch mit Bier zubereiten?Eine Gulaschsuppe und ein Chili con Carne werden mit einem Schuss dunklen oder hellen Biers noch aromatischer. Wenn es vegetarisch sein soll: Camembert im Bierteig gebacken schmeckt toll. Für den Bierteig wird ca ½ Liter helles Bier, 1 Ei und 50 g Mehl verrührt. Nun die Camembert-Viertel in den Teig einwickeln und in einer Pfanne mit Erdnussöl auf beiden Seiten herausbacken. Und zum Nachtisch? Ein Bieramisu – einfach googeln. Es mundet herrlich.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

