Kürzlich wurde ich in einem Gespräch aus dem Nichts heraus angegriffen – das erlebt man ja leider immer wieder einmal. Doch passiert es auch nicht so oft, um wirklich geübt in der Reaktion zu sein. Ich brachte leider kein Wort heraus und schwieg nur betreten. Wie schaffe ich es, schlagfertiger zu werden?

Lic. phil. Irène Wüest, Kommunikationsberaterin* 03.06.2022, 11.30 Uhr