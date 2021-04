Ratgeber Wie können wir uns als Ehepaar gegenseitig absichern? Wir (beide 42-jährig) sind verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder (3 und 6 Jahre) und ein Eigenheim. Ich arbeite 100 Prozent, meine Frau 50 Prozent. Wie können wir uns gegenseitig finanziell absichern? Gibt es neben einem Testament auch noch andere Möglichkeiten? Denise Tönz, MLaw* 08.04.2021, 13.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Denise Tönz, MLaw.

Ausgangspunkte für die Beantwortung Ihrer Fragen sind vor allem das Ehegüter- und das Erbrecht. Im Erbrecht gibt die Familienkonstellation dabei die Gestaltungsmöglichkeiten vor. Da Sie Eltern von noch minderjährigen Kindern sind, stehen Ihnen derzeit noch nicht alle Möglichkeiten offen, die das Gesetz bereithält. Sie können aber Ihren Ehegatten jeweils mittels Testament auf erbrechtlicher Ebene begünstigen, indem Sie Ihre beiden Kinder auf den Pflichtteil setzen und die Differenz, die sogenannte freie Quote, zusätzlich dem Ehepartner zuweisen.

So wird der Nachlass nicht hälftig unter den Erben geteilt: Die Kinder erhalten aktuell zusammen lediglich drei Achtel des Nachlasses; der gesamte Rest (das heisst fünf Achtel) geht an den Ehepartner. Nach der für 2021 geplanten Inkraftsetzung der Erbrechtsrevision wird der Pflichtteil Ihrer Kinder nur noch ein Viertel betragen, der Erbanteil des überlebenden Ehegatten wird dann auf drei Viertel erhöht.

Bitte beachten Sie, dass ein Testament formale Bedingungen erfüllen muss: Es muss entweder gänzlich von Hand geschrieben, datiert und unterzeichnet sein, damit es formgültig errichtet ist, oder aber es muss von einem Notar öffentlich beurkundet werden.

Ehevertrag abschliessen

Neben der erbrechtlichen Ebene können Sie sich als Ehepaar mit gemeinsamen Kindern auch auf güterrechtlicher Ebene begünstigen. Für den ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (dieser gilt, wenn kein Ehevertrag gemacht wurde) sieht das Gesetz vor, dass der überlebende Ehegatte an der Hälfte des sogenannten Vorschlags aus Errungenschaft partizipiert. In die Errungenschaft fällt insbesondere das während der Ehe angesparte Vermögen. Mit einem Ehevertrag können Sie hier noch weitergehen und dem überlebenden Ehegatten den gesamten Vorschlag – das heisst die gesamte Errungenschaft – zuweisen. In den Nachlass fallen dann nur noch die jeweiligen Eigengüter. Der Pflichtteil der Nachkommen wird folglich kleiner. Auch hier gelten Formvorschriften: Damit ein Ehevertrag gültig ist, muss dieser zwingend von einem Notar öffentlich beurkundet werden.

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten für die Meistbegünstigung des Ehegatten ergeben sich, sobald Ihre beiden Kinder volljährig sind. Ihre Kinder könnten dann auf den ihnen zustehenden Pflichtteil zugunsten des überlebenden Ehegatten verzichten.

Versicherung prüfen

Nebst den gesetzlichen Regelungsvarianten gibt es auch weitere Möglichkeiten, den überlebenden Ehegatten finanziell abzusichern. Prüfen Sie zum Beispiel auch eine Todesfallrisikoversicherung oder eine Versicherung, welche Ihrer Familie im Falle einer Invalidität finanzielle Sicherheit geben könnte. Dies ist insbesondere bei der Frage nach der Tragbarkeit Ihres Eigenheimes im Unglücksfall wichtig.

*Denise Tönz, MLaw, ist Rechtsanwältin und Expertin für Erbrecht und Willensvoll­streckungen, Luzerner Kantonalbank AG, www.lukb.ch