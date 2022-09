Ratgeber Wie mache ich Vermicelles selber? Unsere Familie liebt Marroni. Dieses Jahr möchten wir sie selber sammeln und Vermicelles machen. Auf was müssen wir dabei achten? Und wie unterscheidet man Ross- von Esskastanien? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 02.09.2022, 11.30 Uhr

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Kastanien, wie sie im Herbst zum Beispiel in Parks am Boden liegen, sind meistens Rosskastanien. Diese Kastanien sollte man nicht essen. Die Blätter der Bäume sind 5- bis 11-fingrig. Die Schale dieser Frucht ist kugelig mit dicken, spitzen Erhebungen. Sie sind für Menschen giftig.

Die Schalen von Ess- oder Edelkastanien, auch Maronen genannt, sehen wie Igel aus und haben lange und spitze Stacheln. Das Blatt ist länglich, am Rand leicht gezackt. Diese Kastanien sind geröstet oder gekocht essbar. Sie kommen jedoch nur in wärmeren Gebieten vor. In der Schweiz vor allem im Tessin, Bergell, Puschlav, Wallis, Chablais. Auch um die Rigi gibt es wieder Edelkastanien.

Wenn Sie Kastanien sammeln, beachten Sie, wo Sie sammeln. Die Bäume können im Privatbesitz sein. Nach der Ernte sollen sie möglichst bald verarbeitet werden, um den Veränderungsprozessen wie Fermentation und Austrocknung aus dem Weg zu gehen.

Frische Kastanien können bei Zimmertemperatur etwa eine Woche aufbewahrt werden und in einem gelochten Plastiksack rund einen Monat im Kühlschrank. Grössere Mengen Edelkastanien werden via Wasserbad drei bis vier Mal länger haltbar gemacht.

Möchten Sie selber Vermicelles machen, brauchen Sie vor allem etwas: Zeit. Doch das Vergnügen, dieses köstliche Winterdessert vom Sammeln bis zum Anrichten selber zu machen, ist inklusive und hat seinen Wert!

In kochendes Wasser geben

Der Knackpunkt ist das Schälen. 1 kg Esskastanien mit einem scharfen Messer auf der gewölbten Seite kreuzweise einschneiden. In kochendem Wasser ca. 5 Minuten garen, bis die Schalen aufplatzen. Die Alternative ist der Mikrowellenofen. Portionenweise aus dem Wasser nehmen und so heiss wie möglich schälen. Die braunen Häutchen ebenfalls entfernen.

Nun ca. 20 Minuten über dem Dampf, auf einem Sieb, weich garen. In einer zweiten Pfanne 2 dl Milch mit einem aufgeschlitzten Vanillestängel und den herausgekratzten Samen aufkochen. Etwas ziehen lassen, Stängel entfernen. Gekochte Kastanien und 100 g Zucker beifügen. Kurz aufkochen. Anschliessend pürieren. Sollte die Masse zu dick sein, noch etwas Milch beifügen. Vermicelles lässt sich – am besten portionenweise – rund sechs Monate tiefkühlen. Wer es selber herstellt, kann es nach Belieben vor dem Einfüllen in die Presse abrunden mit fein geriebenen, dunklen Schokoladespänen, wenig Zimt, fein abgeriebenen Orangenschalen, Kirsch, Cognac und eventuell Marc oder Grappa.

Tiefgefrorene Esskastanien

Noch ein paar wichtige Hinweise: Das Rezept kann auch mit 500 g tiefgefrorenen, geschälten Esskastanien gemacht werden. Geröstete Marroni können nicht zu Püree verarbeitet werden, da die trockenen Früchte beim Kochen nicht mehr weich werden. Auch aus glasierten Kastanien, wie sie im Handel angeboten werden, kann Vermicelles gemacht werden, indem diese weich gekocht werden. Der ausgeprägte Karamellgeschmack sorgt hier für eine besondere Note.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

