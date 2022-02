Ratgeber Wie schmecken Dörrbohnen am besten? Meine Grossmutter bereitete regelmässig Dörrbohnen zu. Daran erinnerte ich mich kürzlich, weil ich auch im Winter saisongerecht kochen möchte. Dörrbohnen wären eine gelungene Abwechslung zu Kohlgerichten. Doch wie bereite ich sie am besten zu? Und wie schneiden sie ökologisch ab? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 18.02.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dörrbohnen sind im Winter eine gute Alternative. Sie schneiden ökologisch im Vergleich zu tiefgefrorenen Bohnen oder solchen aus der Dose etwa gleich gut ab. Frische Bohnen aus beheizten Gewächshäusern oder per Flugzeug importiert aus wärmeren Weltgegenden belasten die Umwelt rund doppelt so stark wie Konserven. Die beim Konservieren notwendigen Verarbeitungsschritte (Erhitzen, Tiefkühlen, Verpackung) fallen viel weniger ins Gewicht wie Beheizen oder Flugtransport bei Frischware.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Absolut im Vorteil sind einheimische Dörrbohnen, die in der Freilandsaison geerntet wurden und ohne lange Transportwege in die Einkaufsgeschäfte gelangen. Zudem sind die Produktionsbedingungen überschaubar im Gegensatz zu (den günstigeren) chinesischen Produkten. Idealerweise werden Dörrbohnen nicht gedörrt, sondern bei maximal 35°C schonend, bis zu 24 Stunden, getrocknet. Dadurch haben die Dörrbohnen in etwa dieselben Nährstoffe wie frische. Lediglich die empfindlichen Vitamine, wie Vitamin C oder Folsäure, werden beim Trocknungsprozess abgebaut.

Natürlich auch der Wasseranteil des Gemüses. Erst so wird es haltbar, weil durch den Wasserentzug allfälligen Bakterien und Schimmel die Nahrungsgrundlage entzogen wird. Dazu kommt ein leichte Aromaveränderung.

Dörrbohnen einweichen

Bei der Zubereitung muss man dem Gemüse die entzogene Flüssigkeit wieder zuführen. Das kann beim Einweichen über Nacht in viel kaltem Wasser sein. Gerade für Dörrbohnen, die älter als ein Jahr sind, ist eine Einweichzeit von mindestens vier bis sechs Stunden nötig. Sie können jedoch auch direkt, mit reichlich Wasser bedeckt, aufgekocht werden. Bis sie weich sind, dauert es etwa 45 Minuten. Am Folgetag Einweichwasser abgiessen. Bohnen mit gehackten Zwiebeln und Bohnenkraut in Butter andämpfen, mit Wasser ablöschen und zugedeckt 45 Minuten weich kochen.

Bekannt ist das Gericht «Speck und Bohnen». Man koche mit den Bohnen Speck, Würste oder Schüfeli mit und reiche Salzkartoffeln dazu. Inzwischen findet man in Kochzeitschriften und im Internet neuere Rezepte. Die gekochten Dörrbohnen ergeben mit Birnenstücken und gerösteten Baumnüssen einen feinen Wintersalat. Auf einem Kuchenteig, ergänzt mit einem Milch-Eierguss, eine Wähe. Auch ein Dörrbohnencurry mit Kartoffeln, roter Currypaste, Kokosmilch und Linsen ist ein vollwertiges Gericht.

Dörrbohnen gehören in der Schweiz zum kulinarischen Erbe. Erste Hinweise auf sie stammen aus dem 19. Jahrhundert. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts nahm die Nachfrage ab. Im Grossverteiler gab es fast nur noch chinesische Dörrbohnen. Im Bestreben nach Nachhaltigkeit wird getrocknetes Gemüse neu entdeckt. Dörrbohnen aus der Schweiz sind problemlos erhältlich.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen