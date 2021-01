Ratgeber Wie vermeide ich das Wegwerfen von Brot? In der Schweiz soll jedes vierte Brot im Abfalleimer landen, so wurde mir kürzlich von einer Bekannten mitgeteilt. Man wisse Brot nicht mehr zu schätzen. Hätten Sie Tipps, wie man Brot stets zu Ende verwerten kann? Monika Neidhart, Goldau * 31.01.2021, 12.00 Uhr

Brot war bei den alten Ägyptern so kostbar, dass die Pharaonen ihre Beamten damit besoldeten. Und noch heute beten Christen im «Vater unser» für ihr tägliches Brot.

Heute kann man meist bis Ladenschluss frisches Brot kaufen. Eine Folge davon: Brot ist eines der Nahrungsmittel, die am meisten weggeworfen werden. Doch aufgepasst: In einem Kilogramm Brot stecken vom Anbau des Getreides bis hin zur Brotherstellung 1600 Liter Wasser, 174 Stunden Licht, 1 Meter Ackerboden und 600 Gramm CO. Hinzu kommen Fachwissen, menschliche Arbeit und bis zu 120 Aromen.

Am besten ist es, keine Reste entstehen zu lassen. Das fängt bereits beim Einkauf an. Kleinere Broteinheiten altern schneller. Auch Zopf und Gipfeli sind tagesfrisch zu geniessen. Aufbackbrote sind meist Industrieprodukte. Diese wirken schon nach wenigen Stunden altbacken. Auch Brote aus Weissmehl trocknen schnell aus, ausser der Teig wurde lange geführt (8 bis 72 Stunden).

Länger haltbar sind in der Regel dunklere, kernige Brote. Die Kerne und Schalenteile werden meist vor der Herstellung eingeweicht, wodurch mehr Feuchtigkeit in den Teig gebracht wird. Zum Aufbewahren eignen sich der Brotkasten, ein Stoffsack oder Tuch aus Leinen oder auch das Papier vom Bäcker. In Plastiksäcken wird Brot schnell gummig. Und in einem fest verschlossenen Gefäss schimmelt es rasch.

Tiefkühler: nur kurze Zeit

Ist Brot übrig, kann es für kurze Zeit tiefgefroren werden. Vollkornbrote, Zopf und Weggli, die einen Fettstoff enthalten, eignen sich besser als Weissbrote. Für Kleinhaushalte Brot vor dem Tiefgefrieren in Portionen oder Scheiben schneiden. Zum Einfrieren in Plastiksäcke verpacken, die für das Tiefgefrieren geeignet sind. In Papiersäcken, Raschelsäcken oder in Klarsichtfolie würde das Brot austrocknen.

Auch sachgerecht verpacktes Tiefgefriergut ist nicht unbegrenzt haltbar. Für Brot wird etwa ein Monat empfohlen. Bildet sich eine weisse Schicht unter der Kruste, wurde es überlagert. Beim Auftauen das Brot mit etwas Wasser bespritzen und im heissen Ofen (ca. 210°C) aufbacken. 250g Brot benötigen 7 bis 8 Minuten. Brotscheiben können direkt in der Bratpfanne oder im Toaster geröstet werden.

Alles andere als altbacken

Ob das Brot nun altbacken ist oder aber durch unsachgemässes Tiefgefrieren an Qualität verloren hat – essbar ist es allemal. Einzig verschimmeltes Brot muss weggeworfen werden. Werden Reste von Brot in einem Brotauflauf, als Käseschnitten oder als Croutons serviert, dann greifen alle zu.

Bei einem Frühstück kann man restliches Brot in der Bratpfanne rösten und mit einem Spiegelei oder mit Rührei servieren. Für Rezepte aus «Grossmutters Küche» wie etwa Apfelrösti mit Vanillesauce lassen sich auch die Kleinsten begeistern. Die Torta die Pane, eine Spezialität aus dem Tessin, schmeckt nicht nur in einem Tessiner Grotto. Und Bruschetta beziehungsweise Crostinis sind ideal, um älteres Brot zu verwerten, weil sie im Toaster oder im Backofen getoastet werden.

* Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch