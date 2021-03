Ratgeber Wie viel Einsatz von Plastik verträgt das Kochen? Nicht wenige Kochrezepte empfehlen Klarsichtfolie als Hilfsmittel zur Zubereitung von Gerichten. Ich stehe dem kritisch gegenüber. Genauso wie ich mich frage, ob man Wurst- oder Fleischwaren bedenkenlos mitsamt Kunststoffverpackung im Wasser erhitzen kann? Und: Sind Backformen aus Silikon unproblematisch? Monika Neidhart, Goldau* 19.03.2021, 12.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Neidhart.

Es ist nicht einfach, hier wissenschaftlich basierte Antworten zu finden. Genaue Zahlen, welcher Stoff in welcher Menge in welcher Situation ins Lebensmittel übertritt, sind nicht verfügbar. Jeder Fall müsste einzeln betrachtet werden. Fachleute der EMPA wie auch des Kantonalen Labors Zürich sind sich einig: Alle Materialien, nicht nur Plastik, geben Stoffe an Lebensmittel ab, mit denen sie in Kontakt sind. Das ist unvermeidbar. Bei Kunststoffen sind es etwa Zusätze wie Weichmacher.

Damit keine gesundheitliche Gefährdung entsteht, sind zuerst die Hersteller des Produktes in der Pflicht. Sie müssen die Schweizerischen Gesetze einhalten, die für jeden Stoff Vorgaben machen, so dass die Gefährdungsschwelle bei der Übertragung auf Lebensmittel und Mensch nicht überschritten wird. Auch die Vorschriften entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck müssen umgesetzt werden. So müssen Silikonbackformen vor dem Verkauf einige Stunden ausgeheizt werden, um flüchtige Stoffe bereits in der Fabrik zu beseitigen. Lebensmittelechte Verpackungen sind mit dem Signet eines stilisierten Trinkglases und einer Gabel ausgezeichnet.

Folien können schmelzen

Nach dem Kauf liegt es in der Eigenverantwortung der Konsumenten, den Gegenstand auch seinem Zweck entsprechend richtig einzusetzen. Daran halten sich Rezeptautoren, auch Beiträge auf Social Media, nicht immer. Ein Poulet über einer geöffneten Bierdose zu garen, schmeckt vielleicht gut. Doch diese Aludose ist nicht dafür geschaffen und geprüft worden.

Wollen Sie die Übertragung von Stoffen auf das Lebensmittel minimieren, ist es wichtig, dass Sie die Verwendungshinweise beachten und das Produkt entsprechend dem vorgesehenen Zweck einsetzen. Der Hersteller bezeugt die Sicherheit nur für die deklarierten Anleitungen. Beispiel Klarsichtfolie: Ist sie wirklich für 100°C geeignet und ist es vorgesehen, dass sie in engen Kontakt mit Fett (vom Fleisch) und Hitze kommt? Solche Folien sind meist bis maximal 120 Grad erwärmbar und können bei höheren Temperaturen schmelzen.

Dagegen werden Folien für einen Bratenschlauch aus Polyester hergestellt und ertragen höhere Temperaturen. Erwärmen Sie Würste und Nahrungsmittel direkt in der Verpackung, beachten Sie die Hinweise des Herstellers in Bezug auf Dauer und Temperatur. Ist das Nahrungsmittel so zum Sieden in der Pfanne oder in der Mikrowelle geeignet? Bei welcher Einstellung? Ist nichts vermerkt, fragen Sie im Geschäft nach oder erwärmen Sie das Lebensmittel ohne Verpackung.

Wie bei vielem anderen gilt auch hier: Die Dosis macht es aus. Einmal ein Gericht auf unkonventionelle Weise zuzubereiten, hat kaum weitreichende Folgen. Geniessen Sie es als Ausnahme.

* Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch