Wäsche von Grippepatienten: Tipps für hygienische Reinigung

Ratgeber Wie wasche ich die Kleider von Grippepatienten? Ich habe eine grosse Familie und die Grippezeit steht vor der Tür. Ich frage mich nun, wie ich die Kleider von an Covid-19 oder einer Grippe erkrankten Familienmitgliedern am besten wasche. Auf was muss ich achten? Monika Neidhart, Goldau * Jetzt kommentieren 05.11.2021, 12.05 Uhr

Monika Neidhart.

Für eine saubere und keimfreie Wäsche der Kleidung von Grippeerkrankten eignet sich am besten das 60 Grad Vollwaschprogramm. Energiesparende Programme mit niedrigen Temperaturen oder Kurzprogramme sind für das Abtöten von Krankheitserregern nicht geeignet. Deshalb soll in Haushalten, in denen Personen leben, die an Grippe, an COVID-19 oder einer anderen ansteckenden Infektion erkrankt sind, die ein geschwächtes Immunsystem haben oder an einer Hausstaubmilben-Allergie leiden, die Wäsche bei mindestens 60 Grad gewaschen werden.

Durch die höhere Wassertemperatur und die längere Waschdauer kann man davon ausgehen, dass über 99 % der Erkältungs-, Corona- oder anderen Viren zerstört werden. Wichtig ist auch, ein Vollwaschmittel zu verwenden. Diese enthalten Bleichmittel, die ebenfalls desinfizierend wirken. (Da sie auch die Farben angreifen, enthalten Fein- und Buntwaschmittel in der Regel keine Bleichmittel.) Nicht zu unterschätzen ist auch der Trocknungsprozess. So soll die Wäsche baldmöglichst aus der Waschmaschine genommen und getrocknet werden – sei dies am Wäscheständer oder im Tumbler. Frische Luft und die Sonne reduzieren Mikroorganismen ohne zusätzlichen Strom.

Tipps vom Experten

Daniel Dauwalder vom Bundesamt für Gesundheit BAG empfiehlt für Haushalte, in denen Personen an COVID-19 erkrankt sind, folgendes Vorgehen in punkto Wäsche, geeignet auch im Fall anderer Infektionskrankheiten:

Die Tipps des Experten: Die Wäsche nicht schütteln. Direkten Kontakt von Haut und kontaminierter Kleidung vermeiden.

Sammeln Sie Wäsche der erkrankten Person im separaten Wäschesack.

Wäsche der erkrankten Person bei mindestens 60° Celsius waschen.

Verwenden Sie Vollwaschmittel und achten Sie auf eine gründliche Trocknung.

Im Fall einer ansteckenden Erkrankung mit dem Arzt besprechen, welche besonderen Hygienemassnahmen im Haushalt beachten werden sollten.

Beim Thema Waschen und Sauberkeit darf die Waschmaschine nicht vergessen werden. Wird die Waschmaschine mit anderen Hausbewohnern geteilt, wird sie nicht in jedem Fall so gereinigt, wie man sich das wünscht. Insbesondere, wenn nur mit Niedrigtemperaturen gewaschen wird, kann sich ein «Biofilm» in der Maschine bilden. Dieser ist meist nicht gesundheitsgefährdend, kann aber negative Folgen für den Frischeduft haben.

Hat man diesbezüglich ein ungutes Gefühl, gibt es einige Hausmittel, die Maschine innen zu reinigen. So kann man zwei Spülmaschinentabs oder einen halben Liter Essig in die Trommel geben und eine 95° Celsius Kochwäsche leer laufen lassen. (Vorsicht, Essig kann Gummiteile angreifen.) Eine andere Variante ist, zwei Esslöffel Soda in das Waschmittelfach zu geben und ebenfalls ein Programm leer laufen zu lassen.

* Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch