Wieder mehr Gemüse essen: Wie mache ich meiner Familie die Aubergine beliebt? Meine Familie und ich möchten ein bisschen Abwechslung in den Speiseplan bringen. Auch möchten wir wieder mehr Gemüse essen. Bisher konnte ich meine Kinder jedoch leider nicht von der Aubergine überzeugen. Hätten Sie mir ein paar schöne Rezeptideen? Herbert Huber* 02.10.2022, 11.30 Uhr

Herbert Huber.

Die Aubergine, auch Eierfrucht genannt, ist wahrlich nicht der Favorit von uns Schweizern. Das Aussehen ist nicht preisverdächtig und ein besonders charakteristischer Eigengeschmack auch nicht ihre Stärke. Doch mit Rinds- oder Lammhackfleisch, Datteltomaten, Knoblauch und einer Prise Kreuzkümmel zubereitet, entführen Sie Ihre Familie mit Auberginen beinahe schon in die Ferien! Mein Tipp: Fragen Sie Ihre Familie gar nicht erst lange, ob sie Auberginen mag. Legen Sie einfach los.

Zum Einstieg für den Auberginen-Anfänger eignet sich zum Beispiel eine Piccata aus Auberginen. Die Eierfrucht gut waschen, abtrocknen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Dann mit Salz und Pfeffer leicht würzen, im Mehl wenden und in aufgeschlagene Eier legen. Etwa 10 Minuten ziehen lassen. In Olivenöl goldgelb ausbacken. Auf einem Risotto angerichtet schmeckt die Piccata herrlich.

Auch zum Grillieren eignet sich die Aubergine gut. Auberginen in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Diese rundum mit Öl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Über direkter mittlerer Grillhitze (180–230 °C) bei geschlossenem Deckel oder mit Folie zugedeckt ca. 6 Minuten grillieren. Bis die Scheiben weich sind und ein Grillmuster erhalten haben. Die Scheiben zwischendurch wenden.

In Südfrankreich hat die Aubergine im Ratatouille ihren festen Platz. Die Italiener sind auf ihren Auflauf Melanzane alla Parmigiana und die Melanzane ripiene (gefüllt) besonders stolz. In Nordafrika und im Orient wird die Aubergine häufig als Paste oder Püree (Baba al Ghanoush) mit Fladenbrot gegessen.

Magronen mit Aubergine

Mein Lieblingsrezept sind Magronen mit Aubergine und Schafskäse (für 4 Personen): 500 g Kernser Älplermagronen, 1 mittelgrosse Aubergine, 6 getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten, 1 grosse gelbe Peperoni, 5 Zehen Knoblauch, 200 g Schafskäse, 8 Cherry-Tomaten, 6 EL Olivenöl, etwa 16 Rosmarinnadeln, Salz und Pfeffer, Italienische Petersilie.

Zubereitung: 1. Die Aubergine waschen, in Scheiben schneiden, salzen, ruhen lassen, eventuell Flüssigkeit abgiessen. 2. Peperoni, Zwiebeln, Knoblauch, die getrockneten Tomaten würfeln und im Olivenöl alles andünsten. 3. Die Aubergine würfeln und in wenig Olivenöl anbraten. Zur Seite stellen. 4. Den Schafskäse zerbröseln. 5. Die Petersilie waschen, trocknen, klein schneiden. 6. Die al dente gekochten Magronen mit den Zutaten aus Punkt 2 und 3 vermischen. Schafskäse, Petersilie und Rosmarinnadeln dazugeben. 7. Abschmecken mit Salz und Pfeffer. Mit vorgewärmten Cherrytomaten dekorieren.

Beim Einkaufen sollten Auberginen übrigens fest sein und eine glänzende Schale haben. Kann man sie auch roh essen? Nein. Besonders junge Früchte der schwarzen Aubergine enthalten Bitterstoffe und unbekömmliches Solanin.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

