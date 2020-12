Wieso kann ich Lebkuchen nicht mit Backpulver backen?

Ratgeber

Muss ich mich mit über 60 anders ernähren als bisher?

60 plus und Ernährung? Gerade 60 geworden, frage ich mich, was ich via Ernährung tun kann, um fit und leistungsfähig zu bleiben? Braucht es etwa Ergänzungsstoffe, wie es mir die Werbung weismachen will?