Super League FCL-Goalie Marius Müller beim Cup-Aus wüst beschimpft – jetzt hofft er auf einen Einsatz gegen YB

Marius Müller hat im Cup-Achtelfinal gegen Thun eine leichte Schulterprellung erlitten. Der Keeper des FC Luzern will am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Leader YB zurück ins Tor. Nach dem Cup-Aus in Thun musste der bislang vom Luzerner Publikum oft gefeierte Müller von den Rängen Schimpftiraden über sich ergehen lassen.