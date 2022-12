Ratgeber Runder Geburtstag – wie umgehe ich den Feierzwang? Nächstes Jahr werde ich einen runden Geburtstag feiern können. Meine Freunde erwarten ein grosses Fest. Ich selber habe aber absolut keine Lust dazu. Im Gegensatz zu früher ist mir inzwischen der Aufwand einfach zu gross. Der Erwartungsdruck bereitet mir jetzt schon schlaflose Nächte. Was raten Sie mir? Doris Pfyl* Jetzt kommentieren 30.12.2022, 13.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Pfyl Bild: Luzerner Zeitung

Sie befinden Sich mit Ihrem Anliegen in guter Gesellschaft. Ich mag das grosse Brimborium an meinen Geburtstagen ebenfalls nicht. Mir ist es eher peinlich, dann derart im Rampenlicht zu stehen.

Aber das geht natürlich nicht allen so, und Ihren Zeilen entnehme ich, dass Sie früher durchaus der Geburtstagstyp waren und entsprechend an Ihrem Wiegenfeste Feiern organisiert haben. Nun sind Sie aber zu einem «Nichtgeburtstags»-Typ geworden, was für Ihre Umgebung eventuell schwer zu verstehen ist.

Vermutlich waren Ihre Partys jeweils grossartig, und wer möchte schon auf einen solch tollen Event in Zukunft freiwillig verzichten müssen. Viele Menschen mögen solche Anlässe auch, um Bekannten und Freunden wieder einmal begegnen zu können, die sie sonst im Alltag eher selten oder vielleicht gar nie sehen. So werden Kontakte wieder aufgefrischt und aktualisiert.

Hören Sie auf sich selbst

Trotz all dieser nicht gänzlich unwichtigen Vorteile und Annehmlichkeiten, die Sie Ihren Freunden mit einer Party bieten: Wenn Sie partout keine Lust haben, ein Geburtstagsfest zu organisieren, dann bleiben Sie dabei. Dann gibt es eben keine Party.

Diesen «Kulturwechsel» können Sie sang- und klanglos einführen, indem Sie einfach mit möglichst niemandem darüber sprechen. Sie erwähnen Ihr Jubelfest nicht, laden nicht zum Apéro und auch nicht zum Nachtessen ein.

Den hartnäckigen Nachfragern sagen Sie eventuell mit etwas wehleidiger Stimme, dass Sie keinen Spass mehr hätten an solchen Festen, dass Ihnen das Organisieren einfach nicht mehr liege und es Ihnen ausserdem inzwischen zu viel Aufwand sei. Dieses Argument ist allerdings nicht ganz ohne. Sehr eifrige Freunde könnten auf die Idee kommen, Sie davon zu entlasten, indem sie selbst aktiv werden und eine Überraschungsparty organisieren. Vielleicht ist das ja aber sogar die Lösung des ganzen Problems. Sie lassen sich feiern, ohne selbst gross aktiv zu werden. Sollte dem jedoch nicht so sein, dann äussern Sie noch einmal ein klares «Nein, danke, ich möchte kein Fest».

In die Freiheit reisen

Vermutlich wird es dann aber an Ihrem Geburtstag trotzdem Personen aus Ihrer nächsten Umgebung geben, die sich von einem Überraschungsbesuch nicht abbringen lassen und Ihnen unbedingt gratulieren möchten. Versuchen Sie das freundlich und geduldig zu akzeptieren. Sie können natürlich an besagtem Tage auch verreisen und einfach nicht daheim sein, um sich so gänzlich abzuschotten. Aber vielleicht stören Sie diese wenigen Gratulanten ja gar nicht. Und schliesslich gibt es danach ja auch wieder viele geburtstagsfreie Monate, auf die Sie sich stressfrei freuen können.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin Schweizer Fachverband FSFM, Besitzerin der Mode- und Weinlounge «Stilrausch». www.imagemodestil.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen