Ratgeber Ich möchte sparen: Was ist cleverer - Säule 3a oder freies Vermögen aufbauen? Ich (39, w.) zahle regelmässig in die Säule 3a ein, wo das Geld in Fonds angelegt wird. Daneben versuche ich auch ein freies Vermögen aufzubauen. Nun kommt bald mein 13. Monatslohn und ich möchte diesen teilweise investieren. Wo soll ich nun einzahlen und was sind die Unterschiede zwischen 3a und dem Sparen im freien Vermögen? Kay Foerschle* 03.12.2022

Die Säule 3a bringt steuerliche Vorteile mit sich, ist durch einige Vorgaben aber auch eingeschränkt. Einzahlungen in die Säule 3a können nur vorgenommen werden, wenn man über ein AHV-pflichtiges Einkommen verfügt, dies bis maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter hinaus. Die maximal zulässige jährliche Einzahlung in die Säule 3a liegt aktuell bei 6883 Franken (Für 2023: 7056 Franken) für Angestellte oder 34'416 Franken für Selbstständige ohne PK (2023: 35'280 Franken).

Jede 3a-Einzahlung kann vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden und reduziert so die Steuerlast merklich. Zudem entfällt für das gesamte Geld in der Säule 3a nicht nur die Vermögenssteuer, auch allfällige Dividenden- und Zinserträge sind von der Einkommenssteuer befreit. All diese Vorteile gibt es beim Sparen im freien Vermögen nicht.

Anders sieht es beim Bezug der Gelder aus. Dann fallen für die Auszahlung aus der Säule 3a Kapitalleistungssteuern an. Zur Anwendung kommt ein je nach Kanton unterschiedlicher reduzierter Satz und die Besteuerung findet getrennt vom übrigen Einkommen statt. Rückzüge aus dem freien Vermögen werden hingegen gar nicht besteuert.

Der einzig wirklich negative Steueraspekt in der Säule 3a betrifft den Kapitalgewinn, den Sie während der Anlagedauer erzielen. Nehmen wir an, dass Sie über 20 Jahre hinweg insgesamt 100'000 Franken einzahlen und diese, angelegt in einer Aktienstrategie, einen Zuwachs von rund 70'000 Franken erzielen.

Nachteil beim Kapitalbezug

Beim Bezug der Säule-3a-Gelder werden die gesamten 170'000 Franken besteuert. Dies macht den Steuervorteil der letzten 20 Jahre keineswegs zunichte, reduziert ihn aber erheblich, grob gerechnet um ein Drittel bis die Hälfte. Die genauen Zahlen hängen von Ihrem Grenzsteuersatz und Wohnort ab. Wichtig ist auch, mehrere 3a-Konten anzulegen und diese gestaffelt zu beziehen, um die Steuerprogression zu brechen.

Anlegen im freien Vermögen punktet dagegen damit, dass der Kapitalgewinn steuerfrei ist. Steuertechnisch ist es daher besser, im freien Vermögen einen höheren Aktienanteil zu halten als in der Säule 3a, anstatt umgekehrt.

Rückzüge aus der Säule 3a sind maximal fünf Jahre vor dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters möglich. Frühere Rückzüge sind an Bedingungen gebunden, wie u. a. selbst genutztes Wohneigentum, Selbstständigkeit oder Einkauf in die 2. Säule. Demgegenüber sind Rückzüge aus Ihrem freien Vermögen jederzeit möglich.

Fazit: Legen Sie nicht alle Eier in denselben Korb. Bauen Sie neben der Säule 3a auch die Geldanlage im freien Vermögen auf. Machen Sie dies parallel, nicht erst nach der Einzahlung des 3a-Maximalbetrages. So profitieren Sie von der Flexibilität im freien Vermögen und kombinieren den Steuervorteil der 3a während der Ansparphase mit dem steuerfreien Kapitalgewinn im freien Vermögen.

