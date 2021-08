Kriege ich nach Scheidung Schenkung meiner Eltern vom Ex zurück?

Ich (w, 55) will mich scheiden lassen. Vor 20 Jahren habe ich eine Schenkung meiner Eltern von 150000 Franken in unseren damaligen Hauskauf investiert. Mein Mann ist als Alleineigentümer eingetragen. Wir wollen das Haus, das stark an Wert zugenommen hat, einer unserer Töchter (23, 25) unter Marktwert überschreiben. Sind die 150000 Franken für mich nun verloren?

Angela John* 03.08.2021, 16.48 Uhr