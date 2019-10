Scheidung: Was passiert mit meinem PK-Kapital?

Die Frauenzentrale Luzern organisiert eine Info-Veranstaltung zum Thema «Was passiert mit dem Pensionskassengeld nach der Scheidung?» am nächsten Mittwoch, 16. Oktober, von 18.15 bis 19.30 Uhr in der Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, 6005 Luzern, Kosten: Fr. 40.– pro Person. Anmeldung bis 13. Oktober an info@frauenzentraleluzern.ch; www.frauenzentraleluzern.ch