Starke Augenschmerzen nach sonnigem Wandertag - was tun?

Ich (m, 30) war mit meiner Freundin an einem wunderschön sonnigen Tag auf einer Bergtour. Ich trug genug Sonnencrème auf und hatte eine Kopfbedeckung dabei. Am Abend plagten mich dann starke Schmerzen und ein Fremdkörpergefühl in den Augen. Seither reagiere ich sehr empfindlich auf Licht. Was raten Sie mir?

Dr. med. Katja Iselin* Jetzt kommentieren 10.09.2022, 14.13 Uhr