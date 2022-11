Ratgeber Schon seit langer Zeit läuft bei mir alles gut: Und doch spüre ich diese Unzufriedenheit, was fehlt? Ich (m, 52 J) habe privat und beruflich viel erreicht, alles läuft gut. Auch in meiner Beziehung fühle ich mich gut aufgehoben. Wir können uns auch einiges leisten, etwa tolle Ferien. Und doch verspüre ich eine innere Unruhe, eine Unzufriedenheit. Mein Leben erscheint mir irgendwie brav, vorhersehbar und langweilig. Was fehlt? Andrea Munz* Jetzt kommentieren 02.11.2022, 12.57 Uhr

Man könnte sagen, Sie bewegen sich in Ihrer Komfortzone. Dies kann ganz unterschiedlich empfunden werden. Gewissen Menschen ist es sehr wohl dabei. Sie wünschen sich, dass das Bekannte, Sichere und Planbare genau so weitergeht wie bisher. Bei anderen löst die Komfortzone nach gewisser Zeit Unruhe aus. Sie fragen sich: Ist es das schon gewesen? Bleibt’s beim Status quo? Gerät nichts mehr in Bewegung?

In gewissen Lebensphasen kommt automatisch viel Neues auf uns zu: erste Ausbildung, erste Stelle, erste Wohnung, erste Beziehung, erstes Kind und so weiter. In der Lebensmitte hat man vieles schon mal erlebt; die Wahrscheinlichkeit, etwas zum ersten Mal zu tun, wird kleiner. Für viele eröffnet dann erst die Pensionierung ein neues, meist positives Erfahrungsfeld, doch in der Lebensmitte ist dieser Schritt noch recht weit entfernt.

Regelmässige Zeiten für sich selber einplanen

Es ist eine Herausforderung, diesen «Unruhezustand» auszuhalten und sich mit der Frage zu beschäftigen, was man wirklich will. Und einerseits mit Dankbarkeit auf Erreichtes zu blicken, andererseits mit mutigem, neugierigem Blick nach vorn zu blicken.

Prüfen Sie, ob es in Ihrem Leben überhaupt Platz hat für Neues. Falls Ihre Agenda über Wochen oder Monate voll ist, überlegen Sie, ob Sie sich freuen würden, wenn Sie etwas streichen oder verändern könnten. Das könnte heissen, einen Abend pro Woche oder ein Wochenende pro Monat einfach zu sperren für «Zeit für mich» oder «spontane Ideen». Und diesen Termin mit Priorität zu behandeln. Lassen Sie sich überraschen, was diese «Leer-Zeit» mit Ihnen macht.

Vielleicht haben Sie Lust, eine langjährige Gewohnheit zu verändern. Statt regelmässig ins Fitness zu gehen, gibt es vielleicht eine andere Sportart, die Sie ausprobieren wollen. Falls Sie gerne reisen und bisher meistens mit dem Auto unterwegs waren oder in Hotels logierten: Wie wäre es mal mit dem Velo oder zu Fuss? Für beruflich, familiär und sozial stark eingespannte Menschen ist eine Auszeit allein mit sich selber oft eine neue Erfahrung.

Falls Sie beruflich selbstständig sind, können Sie vielleicht einen Teil Ihrer Tätigkeit online machen und sich für eine Zeit in eine Lieblingsstadt oder an einen «Sehnsuchtsort» zurückziehen. Und in einer neuen Umgebung die vertraute Arbeit tun.

Erlauben Sie sich einen «Mutausbruch»

Schon die Haltung «Nächstes Jahr kommt etwas Neues in mein Leben» kann die Lebensgeister wecken. Wer mit offenen Augen und Ohren vorwärtsgeht, sieht und hört plötzlich neue Möglichkeiten. Erlauben Sie sich einen «Mutausbruch» und überlegen Sie, was Sie anpacken möchten. Prüfen Sie mögliche Nebenwirkungen und Risiken, machen Sie dann etwas Neues. Das Kribbeln des ersten Mals bringt Abwechslung in die Komfortzone.

* Andrea Munz ist lic. phil. Psychologin, Supervisorin, Organisationsberaterin BSO, Coach; www.andreamunz.ch

