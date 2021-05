Ratgeber Serviere ich Käse vor oder nach dem Dessert? Ich mag Käse sehr gerne und verwöhne auch gerne meine Gäste damit. Stets bin ich mir jedoch unsicher, ob ich den Käse vor oder nach dem Dessert servieren soll? Und gibt es Regeln für den passenden Wein? Und welches Brot passt am besten zu Käse? Herbert Huber, Stansstad* 09.05.2021, 15.00 Uhr

Nach einem Schlemmermahl gibt es noch etwas Süsses. Oder Käse. Oder besser beides. Aber in welcher Reihenfolge? Wir versuchen, ein wenig Klarheit zu schaffen.

Honig und Früchte waren die ersten Desserts der Menschheit. Mit dem gesteigerten Bedürfnis nach kultiviertem Essen wurde dem Süssen zunehmend ein besonderer Stellenwert verliehen. Es war das Finale eines gelungenen Mahles und kam ganz am Schluss, also nach dem Käse.

Wobei, um auch das gleich festzuhalten: Eine unumstössliche Regel gibt es nicht. Man kann das je nach Gusto auch anders handhaben und macht nichts falsch dabei. Auch ein Käseplättli anstelle von Süssem geht, vor allem dann, wenn man um die Vorlieben seiner Gäste weiss. Man kann ja gleichwohl noch ein Dessert in der Hinterhand haben. 450 Sorten Käse soll es in unserem Land geben, viele davon von höchster Güte. Doch wie so oft: Das Naheliegende hat manchmal einen schweren Stand. Noch immer herrscht unter vielen Konsumenten die Meinung vor, dass guter Käse nur aus dem Ausland komme. Eine Zeit lang war eine solche Aussage tendenziell nicht grundfalsch, zählte doch oft mehr die Masse als die Klasse. Doch hat die Schweiz mächtig aufgeholt, und unsere Käse müssen sich im Vergleich mit der importierten Konkurrenz nicht verstecken.

Der Wein zum Käse

Oft serviere ich einen passenden Edel Süsswein zum Käse, der dann meist auch noch zur Süssspeise Gefallen findet. Zu einem Hartkäse (Sbrinz) oder Stilton passt Portwein. Zu einem Weichkäse aus der Region ein Wein aus der Region (Dornenfelder, Kerner, Muscat). Blauschimmel oder Gruyère verlangen nach einem Elsässer Gewürztraminer oder einem fruchtigen Wein von der Mosel. Man darf da ruhig etwas experimentieren. Zwei Regeln aber gelten: Niemals soll ein Käse den Wein «erschlagen». Und umgekehrt. Zu mildem Käse gehört milder Wein.

Was serviert man zu Käse? Am liebsten ein Baguette. Natürlich passt auch ein Bündner Birnenbrot oder zu Hartkäse ein Sauerteigbrot. Und was ist es mit den Früchten? Bitte keine Erdbeeren, selbst wenn es Saison ist. Und die Sternfrucht namens Karambole hasse ich wie der Teufel das Weihwasser. Ebenso wenig haben Physalis auf dem Käseplättli etwas zu suchen. Ein Peterlisträussli auch nicht.

Was passt, sind frische Baumnüsse, Mandeln, Sultaninen und natürlich Trauben (blaue oder weisse). Am liebsten habe ich die Muskattraube. Ist dafür keine Saison, gibt es die klassische Kaiser-Alexander-Birne. Auch gedörrte Aprikosen, Dörrbirnen und getrocknete Apfelscheiben sind herrlich. Auch wichtig: Käse sollte mindestens eine Stunde vor dem Essen aus dem Kühlschrank genommen werden. Kalten Käse aufzutischen, ist eine Sünde.

*Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.