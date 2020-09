Ratgeber Sich in Gesellschaft küssen – ist das unangemessen? Wir gehen oft und gerne mit einem befreundeten Paar essen. Alles wäre super, würden sich die beiden nicht jedes Mal beim Anstossen küssen. Ich finde solche Rituale in Gesellschaft anderer eher peinlich, zumal wir alle vier über 60 Jahre alt sind. Denke ich hier zu intolerant und bieder? Doris Pfyl* 06.09.2020, 11.30 Uhr

Ihre Frage bringt mich in einen Erklärungsnotstand. Meine Meinung deckt sich hier nicht vollumfänglich mit der Meinung von Knigge. Denn dieser besagt, dass das Küssen ein ganz persönliches Bedürfnis zweier Menschen ist und deshalb nur in den eigenen vier Wänden und nicht auf dem öffentlichen Parkett zelebriert werden sollte. Schon gar nicht bei Tisch. Das entspreche nicht den guten Manieren. Die Begründung dafür ist so formuliert, wie auch Sie sie vermutlich formulieren würden.

Doris Pfyl.

Unfreiwillig Zuschauende könnten nämlich unangenehm und peinlich berührt sein, beim Mitansehen derartiger Zärtlichkeiten. Deshalb empfiehlt Knigge, ausserhalb der privaten Räumlichkeiten, also an geschäftlichen, gesellschaftlichen oder offiziellen Einladungen im öffentlichen Raum das Küssen beim Anstossen lieber zu unterlassen.

Ich persönlich sehe das nicht so eng, verstehe aber teilweise Ihr Unbehagen. Es ist wohl für niemanden angenehm, heftig knutschenden Pärchen zuzusehen, und da gibt es für mich ganz klare Grenzen. Es sollte bei einem Kuss bleiben – alle weiteren «Aktionen» sind nicht für die Öffentlichkeit gedacht.

In Ihrem Fall handelt es sich um ein sehr vertrautes, ja sogar befreundetes Paar, das sich beim Anstossen einfach sehr gerne küsst und kein weiteres Techtelmechtel veranstaltet. Da bin ich der Meinung, dass dieser minimale Austausch von Verliebtheit sein darf, auch wenn er am Tisch und in Anwesenheit anderer stattfindet.

Liebe ist ohne Verfallsdatum

Zärtlichkeiten müssen in unserem Alltag Platz haben dürfen. Ich finde, dass ganz allgemein zu wenige davon austauscht werden. Denn nicht selten können wir Paare beobachten, die sich weder beim Kommen noch beim Gehen fürsorglich anfassen, die den ganzen Abend lang wortlos an einem Tisch sitzen, sich kaum noch ansehen und in der Folge nicht einmal die minimalste Wertschätzung oder Verliebtheit zeigen. Diese Kälte mit anzusehen, ist ausserordentlich bedrückend.

Deshalb finde ich nicht, dass die Regeln des Anstandes gebrochen werden, wenn zwei Händchen halten, sich berühren oder auch einmal ein Küsschen austauschen. Auch nicht bei älteren Paaren. Ich empfinde es vielmehr als ganz besonders berührend zu sehen, dass Liebe tatsächlich kein Verfallsdatum hat.

Nachsicht mit frisch Verliebten

Natürlich sollte es kein Pflichtküssen oder Reflexküssen sein. Zu erkennen ist dieses an der stark zugespitzten Lippenform. Auch braucht es kein Zurschaustellen der Verliebtheit. Davon ausgeschlossen sind allerdings alle Frischverliebten. Diesen wird mehr Toleranz entgegengebracht. Denn sie können jeweils offensichtlich auch in Gesellschaft nicht voneinander lassen und sind so schlicht schuldunfähig.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin sowie Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM. www.imagemodestil.ch