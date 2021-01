Ratgeber Sind die Erektionsstörungen meines Mannes wirklich «normal»? Mein Mann (59) leidet seit rund zwei Jahren an Erektionsstörungen. Er will aber nichts dagegen unternehmen und diese auch partout nicht abklären lassen. Er sagt, dass sein Problem mit zunehmendem Alter normal sei. Ich mache mir trotzdem Sorgen und frage mich, ob nicht auch ein ernster Grund dahinterstecken könnte. Dr. med. Felix Moltzahn* 18.01.2021, 14.30 Uhr

Dass Sie Ihren Mann in diesem sensiblen Thema so gut unterstützen, ist sehr lobenswert. Zunächst einmal muss ich Ihrem Mann widersprechen: Zwar ist er tatsächlich kein Einzelfall, da viele Männer ab einem Alter von etwa 50 oder 60 Jahren Alter unter länger anhaltenden Erektionsstörungen leiden. Als normal bezeichnen sollte man sie aber nicht. Was viele nicht wissen: Neben diversen anderen möglichen Ursachen sind Erektionsstörungen oftmals der erste Hinweis auf teils schwerwiegende bis lebensbedrohliche Erkrankungen und sollten deshalb unbedingt weiter abgeklärt werden.

Eine Erektion entsteht, indem die Blutzufuhr in die sogenannten Schwellkörper des Penis erhöht wird. Schwellkörper sind Hohlräume mit Blutgefässen und Muskelgeflechten. Durch die erhöhte Blutzufuhr kommt es zu einem Abdrücken der abführenden (venösen) Blutgefässe gegen das Penisbindegewebe, womit also mehr Blut in den Penis ein- als ausströmt. Dadurch versteift er sich. Zur Auslösung einer Erektion sind neben den Blutgefässen ebenso eine intakte Psyche, Nervenbahnen und Hormone wichtig. Diese Punkte werden bei einer Untersuchung überprüft. Es erfolgt eine Beurteilung der bisherigen Krankengeschichte sowie des aktuellen Gesundheitszustandes mittels einer körperlichen Untersuchung, Blutentnahme und Ultraschall.

Mit diesen Abklärungen können zuvor unerkannte Erkrankungen wie etwa Diabetes, hoher Blutdruck, Durchblutungsstörungen am Herzmuskel oder eine Herzschwäche ausgeschlossen bzw. entdeckt werden. Besonders bei Diabetikern ist eine Erektionsstörung oftmals der erste Hinweis auf eine unerkannte Herzerkrankung. Meist finden sich an den Blutgefässen des Penis ähnliche Veränderungen und Ablagerungen wie an den Blutgefässen des Herzmuskels.

Studien haben gezeigt, dass Männer mit Potenzstörungen häufiger einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden als Gleichaltrige ohne Potenzstörungen. Die Durchblutungsstörung der Penisgefässe kann ein Frühwarnzeichen einer Durchblutungsstörung von Herz- und Gehirngefässen sein. Ergibt sich bei der urologischen Abklärung der Verdacht auf eine generelle Durchblutungsstörung, kann eine Zuweisung zum Herz- oder Gefässspezialisten erfolgen.

Vorsicht mit Viagra bei Herzerkrankungen

Wichtig ist auch, dass Patienten mit Herzerkrankungen gewisse Medikamente zur Therapie von Erektionsstörungen wie etwa Viagra nur mit Einschränkungen beziehungsweise unter kardiologischer Überwachung verwenden.

Ihr Vorhaben, mit Ihrem Mann über das Problem zu sprechen und ihn zu einer weiteren Abklärung zu bewegen, ist genau der richtige Weg. Möglicherweise helfen Ihnen die oben genannten Punkte, ihn diesbezüglich überzeugen zu können.

* Dr. med Felix Moltzahn ist Facharzt FMH für Urologie an der Hirslanden-Klinik St. Anna, Luzern, www.hirslanden.ch/stanna