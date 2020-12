Ratgeber Sind die häufigen Röntgenbilder beim Zahnarzt nötig? Mein Zahnarzt drängt mich (m, 44) immer wieder dazu, Röntgenbilder zu machen. Wie häufig ist es überhaupt sinnvoll, die Zähne zu röntgen, und wie schädlich sind die Röntgenstrahlen? Dr. med. dent. Jürg Eppenberger* 21.12.2020, 15.25 Uhr

Die Herstellung von Röntgenbildern beim Zahnarzt hat nach einem strengen Grundsatz zu erfolgen: So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Das zahnärztliche Team ist in diesem Thema ausgebildet. Die Leitlinien der Zahnärzte-Gesellschaft SSO schreiben den Mitgliedern vor, sich entsprechend verantwortungsvoll zu verhalten. Jede Röntgenaufnahme muss begründet sein und eine Indikation haben.

Dr. med. dent. Jürg Eppenberger

Röntgenbilder sind in der Zahnmedizin wie in der Humanmedizin ein wichtiges bildgebendes Verfahren, um schnell etwas herauszufinden, Vergleiche herzustellen und eine Diagnose stellen oder eine Behandlung planen zu können. Für die Vorbeugung, die in der Zahnmedizin einen hohen Stellenwert besitzt, sind Röntgenbilder ein enorm wichtiges Hilfsmittel, um beginnende Schäden frühzeitig zu entdecken. Zahnzwischenräume, Bereiche der Zähne unter dem Zahnfleisch und der umgebende Kieferknochen können von Auge nicht genügend beurteilt werden. Röntgenaufnahmen sind zur genauen Beurteilung dieser Areale unumgänglich.

Häufigkeit kann je nach Patient variieren

Die Häufigkeit ist abhängig von der Frage, die man beantwortet haben will, und von der Geschwindigkeit eines Geschehens. Im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung kann es sein, dass innert einer Stunde zwei Röntgenbilder angefertigt werden müssen. Bei Menschen, die sehr rasch immer wieder Karies bilden, ist es ratsam, jährlich Kontrollröntgenbilder herzustellen. Im Rahmen von Heilungsprozessen oder zur Überwachung von Entzündungen kann es sinnvoll sein, innerhalb eines Jahres ein zweites Bild aufzunehmen. Zur Routinekontrolle reicht es, alle zwei bis drei Jahre Röntgen­bilder anzufertigen.

Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen von hoher Energie, die grundsätzlich Gewebe schädigen können. Röntgentechniken der Zahnmedizin gehören jedoch zu den Verfahren mit geringer Dosisbelastung, vor allem die im Mund aufgenommenen Zahnbilder. In den letzten Jahren ist zudem die Strahlenbelastung durch technischen Fortschritt (Digitalisierung, hochempfindliche Sensor­folien) stark gesunken.

Strahlenbelastung ist vergleichsweise minimal

Auf der Erde sind wir alle natürlicher Strahlung ausgesetzt, die unseren Körper schädigen kann. Diese beträgt in der Schweiz rund 4400 Mikrosievert pro Jahr (Tagesdosis 12 Mikrosievert). Den grössten Anteil haben Zerfallsprodukte von Radon, die in schlecht belüfteten Innen­räumen entstehen (3200 pro Jahr) oder die Strahlung aus dem Weltraum (400 Mikrosievert pro Jahr),der wir im Flugzeug oder auf einer Bergwanderung vermehrt ausgesetzt sind. Ein ausgiebiges tägliches Lüften der eigenen Wohnung ist somit sehr wichtig.

Die Strahlenbelastung durch ein Zahnröntgenbild ist mit 0,5 Mikrosievert vergleichsweise minimal und entspricht 1/24 der Tagesdosis, die wir natürlicherweise sowieso erhalten. Falls Sie sich weiterhin zu Röntgenbildern «gedrängt» fühlen, empfehle ich Ihnen, Ihren Zahnarzt darauf anzusprechen.

* Dr. med. dent. Jürg Eppenberger ist Zahnarzt SSO für Allgemeine Zahnmedizin und Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedizin in Luzern, zahnmedizinluzern.ch