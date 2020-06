Können uns die Würmer der Nachbarskatze gefährlich werden? Bei uns geht die Nachbarskatze ein und aus. Vermutlich leidet sie jedoch leider unter Bandwürmern, obwohl unser Nachbar sie regelmässig entwurmt. Sie frisst natürlich sehr viele Mäuse. Wir fragen uns nun, ob die Würmer überleben, wenn sie bei uns auf den Boden fallen? Und sind diese Würmer für uns Menschen schädlich? Dr. med. vet. Susi Paul* 19.06.2020, 11.30 Uhr

Jede Freigängerkatze sollte mindestens vier Mal im Jahr entwurmt werden. Mäuse und Ratten sind Zwischenwirte für Bandwürmer, die Katze ist der Endwirt. Auch dem Menschen können Bandwürmer gefährlich werden. Getty

Ihrer Beschreibung nach handelt es sich bei den Würmern der Nachbarskatze wohl tatsächlich um Bandwürmer. Und Bandwürmer können dem Menschen in der Tat schädlich sein. Zudem ist festzuhalten: Eine Katze, die Freigang hat, wird trotz seriösem Entwurmen immer wieder von Bandwürmern befallen sein.

Es gibt verschiedene Bandwürmer, und aufgrund dieser Tatsache ist auch die Übertragung oder Ansteckung unterschiedlich. Aber eines haben alle Bandwürmer gemeinsam: Sie leben in unserem Körper und in unserem Darm und nehmen sich dort das Beste, was sie finden können, und sichern sich so ihr Überleben. Und trotz dem Faktum, dass Bandwürmer Parasiten sind und den Wirt schädigen, verfügen diese Würmer über ein ausgeklügeltes und wie ich finde, bewundernswertes Überlebenssystem.

Widerstandsfähige Eier

Wird ein Bandwurmglied ausgeschieden, so befinden sich darin viele Eier, die trotz misslichen Umständen wie Trockenheit oder Wasser überleben können und so früher oder später von einem Zwischenwirt aufgenommen werden. Im Zwischenwirt überlebt die «Finne» (wie die Larve des Bandwurms genannt wird) zunächst und entwickelt sich dann, wenn sie in einen Endwirt gelangt, wieder zu einem Bandwurm.

Scheidet also beispielsweise eine Katze oder ein Hund oder ein Fuchs Bandwurmglieder aus, so werden diese von Kleinnagern aufgenommen. Es gibt aber auch Larven, die sich im Floh weiterentwickeln und auch diese können von der Katze bei der Fellreinigung aufgenommen werden.

Mäuse als Zwischenwirte

Frisst eine Katze Kleinnager wie Mäuse oder Ratten, so ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass diese Beutetiere Träger von Bandwurmfinnen sind. Die Mäuse und Ratten sind die Zwischenwirte, und in der Katze, dem Endwirt, entwickelt sich wieder ein Bandwurm, der wiederum in einzelnen Bandwurmgliedern ausgeschieden wird.

Dasselbe Muster gilt auch für den Fuchsbandwurm und für alle anderen Bandwürmer. Was genau der Bandwurm in seinem Endwirt «anrichtet», das kann sehr unterschiedlich sein. Lebt er einfach im Darm, ist das die harmloseste, aber auch absolut nicht erwünschte Variante. Produziert der Bandwurm jedoch in den Organen Zysten (Blasen), so wird es sehr gefährlich!

Es ist also angezeigt, die Katze regelmässig gegen Bandwürmer zu entwurmen. Wie oft soll das gemacht werden? Je nach Verseuchung des Gebietes sicher vier Mal jährlich, es kann aber auch öfter sein. Diesen Entscheid sollte man mit dem Tierarzt besprechen und dessen Rat folgen. Die Sandkästen von Kindern sollten nachts abgedeckt werden, damit sie nicht als Katzentoilette benutzt werden. Und Kinder, die draussen gespielt haben, sollten vor dem Essen ihre Hände waschen. Mit ganz wenig Aufwand kann man eine Bandwurmansteckung vermeiden! Aber eine endgültige Parasitenbefreiung einer Freigängerkatze ist unmöglich.

* Dr. med. vet. Susi Paul ist Fachtierärztin für Verhaltens­medizin STVV.