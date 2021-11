Ratgeber - Sind Nahrungsergänzungsmittel nützlich fürs Training?

Ich (m, 35) mache mit einem Kollegen regelmässig Krafttraining. Neben Proteinshakes nimmt er diverse Nahrungsergänzungsmittel zu sich: L-Carnitin, Kreatin, Omega-3-Fettsäuren, L-Glutamin, BCAA etc. Und dazu auch Magnesium, welches die Erholung verbessere, offenbar auch nach dem Joggen. Was von all dem ist sinnvoll?

Dr. med. Daniel Wegmann* Jetzt kommentieren 15.11.2021, 13.40 Uhr