So reinigen und pflegen Sie jetzt Ihre Hände am besten

Ratgeber

Welchen Einfluss hat die Coronakrise auf meine Hypothek?

Mein Bankdepot ist zwar konservativ ausgerichtet, hat aber wegen der Coronakrise an Wert verloren. Damit sind auch meine Reserven gesunken. Nun steht die Erneuerung der Hypothek für unser Haus an. Welchen Einfluss hat die Krise auf die Hauspreise? Was würde ein Wertverlust meines Hauses für meine Hypothek bedeuten?