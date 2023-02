Ratgeber Soll ich meine neue Liebe zum Valentinstag beschenken? Ich (m/67) bin seit kurzem wieder liiert. Nun überlege ich mir, ob ich meiner neuen Liebe etwas zum Valentinstag schenken soll. Eigentlich nervt mich der Kaufzwang, der mit diesem Tag verbunden ist. Aber ich möchte auch nicht unaufmerksam wirken. Falls Sie mir zu einem Geschenk raten, wie teuer sollte das sein? Doris Pfyl* Jetzt kommentieren 05.02.2023, 11.30 Uhr

Doris Pfyl Bild: Luzerner Zeitung

Blumen, Liebesbriefe und andere Geschenke – am 14. Februar gehören sie für viele dazu und sei es auch nur, um den Haussegen nicht ins Wanken zu bringen. Ob es sich nun beim Beschenken an diesem Tag um eine romantische Geste oder um reine Geschäftemacherei handelt, möchte ich nicht beurteilen. Ich gönne den Geschäften – in diesem Fall vor allem den Blumenläden – die guten Umsätze.

Die Erzählung, wie es zum Valentinstag gekommen ist, ist eine wirklich romantisch schöne. Laut Überlieferung war der Namensgeber der heilige Valentin. Gelebt hat er im 3. Jahrhundert nach Christus in Rom und traute dort Liebespaare nach christlichem Ritus, obwohl Kaiser Claudius II. das verboten hatte. Valentin schenkte den Paaren aus seinem Garten Blumen, und die Ehen der von ihm getrauten Paare sollen unter einem besonders guten Stern gestanden haben. Allerdings endete die Geschichte rund um Valentin dann sehr tragisch. Am 14. Februar 269 soll der Geistliche auf Befehl des römischen Kaisers Claudius II. enthauptet worden sein.

Sie konnten vermutlich noch nicht herausfinden, ob Ihre neue Liebe am Valentinstag ein Geschenk von Ihnen erwartet. Deshalb empfehle ich Ihnen, auf Nummer Sicher zu gehen und eine Kleinigkeit zu besorgen. So zeigen Sie Wertschätzung und Aufmerksamkeit.

Romantik und Wellness

Was Sie schenken und wie viel Sie dafür ausgeben möchten, ist selbstverständlich Ihnen überlassen. Um die Dame Ihres Herzens aber nicht zu überfordern, rate ich zu einem eher bescheideneren Präsent. Das kann eine einzelne Rose sein, verbunden mit einer Einladung zu einem romantischen Nachtessen. Wenn die Dame gerne liest, kommt eventuell ein Liebesroman gut an. Oder vielleicht haben Sie herausgefunden, dass Ihre Herzdame zu den Schokoladenliebhaberinnen gehört. Diese Leckereien gibt es um den Valentinstag herum zuhauf in Herzform. Sind eher sportliche Aktivitäten gefragt, ist ein Spaziergang im Schnee mit Zwischenhalt in einem Bergrestaurant eventuell eine gute Idee. Oder Sie wagen sich aufs Eis und schenken einen gemeinsamen Abend auf den Schlittschuhen. Eine weitere Möglichkeit ist, zusammen ein romantisches Wochenende mit Wellness zu geniessen. So profitieren auch Sie vom Valentinsgeschenk.

Gegenseitig schenken

Laut Statistik schenkt vor allem der Mann am Valentinstag. Allerdings holen die Damen nun auf und beschenken ihre Lieben am 14. Februar ebenfalls. So soll es auch sein. Schliesslich wird der Valentinstag als Tag der Liebe gehandelt und somit soll jede und jeder einem geliebten Menschen eine Freude bereiten können.

Hinweis * Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin Schweizer Fachverband FSFM, Besitzerin der Mode- und Weinlounge «Stilrausch». www.imagemodestil.ch

