Ratgeber Soll ich meinen Kindern sagen, dass ich an Krebs leide? Ich (34) bin an Brustkrebs erkrankt und werde im Moment im Spital mit einer Radiotherapie behandelt. Soll ich meine Kinder (6 und 8) über meine Krankheit informieren, oder macht ihnen das zu viel Angst? Carmen Schürer* 14.12.2020, 13.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Diagnose Krebs wirft oft existenzielle Fragen auf. Wenn ein Elternteil erkrankt, führt das zusätzlich zu beunruhigenden Fragen im Zusammenhang mit der Zukunft der Kinder, und Eltern sorgen sich auch, dass Kinder durch die Erkrankung psychisch nachhaltig belastet werden könnten.

Carmen Schürer

Erkrankte Menschen erleben oft starke Emotionen. Verzweiflung, Trauer oder Wut sind normal. Kinder spüren das, sie haben feine Antennen dafür und sind mitbetroffen. Auch ihr Alltag ist Veränderungen unterworfen. Sobald eine Diagnose gesichert ist, sollten Kinder deshalb erfahren, dass das Elternteil erkrankt ist. Dabei müssen nicht alle Details besprochen werden, jedoch sollte alles, was gesagt wird, wahr sein.

Wenn Sie mit offen kommunizieren, wirkt sich dies mildernd auf die Angst eines Kindes aus. Zudem bildet dies ein starkes Vertrauensband und verhindert, dass Ihre Kinder krankheitsrelevante Inhalte von anderen Menschen hören oder diese irgendwo aufschnappen. Nutzen Sie auch das Wort «Krebs». Es ist wichtig, dass Kinder dies aus Ihrem Munde hören und nicht in einem anderen Kontext.

Wichtig ist die Enttabuisierung der Erkrankung. Zusätzlich hilft ein gemeinsamer Wissensstand, weshalb die Gespräche möglichst gemeinsam geführt werden sollten. Wenn alle Bescheid wissen, verstärkt dies die Nähe zwischen Eltern und Kindern. Kinder lernen so, dass man gemeinsam auch Schweres tragen kann. Ihnen eigene Tränen zu zeigen, ist absolut in Ordnung. Erklären Sie Ihre Gefühle in einfachen Worten. Ein Beispiel: «Ich bin traurig, weil ich krank bin. Darum muss ich weinen.» Das zeigt dem Kind, dass es auch weinen darf, wenn es traurig ist. Ermutigen Sie Ihre Kinder, auch zukünftig Fragen zu stellen, wenn sie etwas beschäftigt.

Mögliche Schuldgefühle verhindern

Kinder neigen teilweise dazu, Schuldgefühle zu entwickeln. Vielleicht bringen sie früher achtlos gehörte Bemerkungen wie «Euer Lärm macht mich ganz krank» plötzlich in einen Zusammenhang mit Ihrer Erkrankung. Sagen Sie Ihren Kindern immer wieder, dass Ihre Krankheit und aktuelle Befindlichkeit nichts mit ihnen zu tun haben.

Jedes Kind reagiert individuell. Neben Alter und Entwicklungsstand spielen auch die Persönlichkeit des Kindes und seine aktuelle Verfassung eine Rolle. Solange Ihr Kind sich aufgehoben und verstanden fühlt, sind die wichtigsten Quellen der kindlichen Entwicklung vorhanden. Manchmal benötigen Kinder trotzdem professionelle Hilfe.

Häufig zeigen sich kindliche Belastungen an grundsätzlichen Parametern wie emotionalem Ausdruck, Schlafqualität, Appetit, Schulleistungen, Sozialkontakten oder Freizeitverhalten. Sollten Sie intensive oder anhaltende Veränderungen wahrnehmen, sprechen Sie mit Ihrer Kinderärztin oder einer Fachperson. Die kantonalen Krebsligen bieten professionelle Beratungen oder helfen, diese zu vermitteln. Auch die psychoonkologische Unterstützung, die an grösseren Spitälern angeboten wird, kann helfen, mit der neuen Situation gut umzugehen.

* Carmen Schürer ist Psychologin und Psychoonkologin, Luzerner Psychiatrie/

Luzerner Kantonsspital, www.lups.ch/psychoonkologie