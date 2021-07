Ratgeber Soll ich mich als junge Frau gegen Covid impfen lassen? Ich (w, 25) habe mich bis jetzt nicht gegen Covid impfen lassen, weil ich glaube, dass mir eine Ansteckung nur wenig anhaben könnte. Ich würde lieber auf diese Weise immun. Zudem verunsichern mich Meldungen wegen angeblicher Unfruchtbarkeit durch die Impfung. Können Sie das verstehen? Was spricht für die Impfung? PD Dr. med. Rami Sommerstein* 19.07.2021, 15.15 Uhr

Ich kann Ihre grundsätzliche Haltung sowie auch die angesprochene Verunsicherung nachvollziehen. Zur Covid-Impfung kursieren zurzeit viele unterschiedliche Informationen, wodurch es schwierig sein kann zu entscheiden, auf welche Quellen und Meinungen man sich verlassen soll. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Sie als – ich nehme an: gesunde – junge Frau ohne Vorerkrankungen ein relativ geringes Risiko haben, im Falle einer Infektion schwer an Covid-19 zu erkranken. Dennoch gibt es aber auch in Ihrem Fall gute Argumente, die für die Impfung sprechen.

PD Dr. med. Rami Sommerstein

Erstens gehen wir aktuell davon aus, dass Covid-19 nicht einfach wieder verschwinden wird. Wir werden mit höchster Wahrscheinlichkeit früher oder später alle mit dem Virus konfrontiert werden. Gerade wenn die Schutzmassnahmen hoffentlich in absehbarer Zeit weiter heruntergefahren werden können, wird eine Ansteckung für nicht-immune Personen noch wahrscheinlicher. Deshalb lautet die zentrale Frage beim Abwägen für oder gegen die Impfung, wie man dem Virus begegnen will. Der grosse Vorteil der Impfung ist, dass unser Körper in einem kontrollierten Prozess eine Immunität entwickeln kann. Was die von Ihnen angesprochene Unfruchtbarkeit als Folge der Impfung angeht, so sind mir bislang keine wissenschaftlichen Hinweise hierfür bekannt.

Frauen leiden häufiger an «Long Covid»-Folgen

Bei einer Infektion ohne Immunität kann sich das Virus hingegen initial stark vermehren und im Körper ausbreiten. Neben daraus resultierenden möglichen schweren Krankheitsverläufen gilt es auch, das Risiko von Langzeitfolgen zu beachten. Inzwischen weiss man, dass Müdigkeit, kognitive Störungen und Atemnot zu den häufigsten sogenannten «Long Covid»-Folgen gehören, und dass Frauen davon häufiger betroffen sind als Männer. Somit schützt uns die Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf, welcher – in Einzelfällen – leider auch bei jungen Menschen ohne Vorerkrankungen gesundheitlich gravierende Auswirkungen haben kann.

Ein weiteres gewichtiges Argument, sich auch als junge und gesunde Person impfen zu lassen: Die Impfung reduziert auch die Ausscheidung von Viren. So tragen Sie dazu bei, dass das Virus weniger rasch zirkuliert und das Gesundheitssystem durch schwere Verläufe nicht überlastet wird. Dies wiederum kann helfen, schneller zu einer Normalisierung zurückzukehren.

Wie eingangs erwähnt: Letztendlich darf und soll in der Schweiz jeder Mensch für sich selbst abwägen, ob man sich gegen Covid-19 impfen lässt. In Ihrem Fall hilft die Impfung, Ihr individuelles Krankheitsrisiko zu reduzieren. Ebenso wichtig ist, dass Sie so Ihren individuellen Beitrag zu einer raschen Rückkehr in die Normalität leisten.

* PD Dr. med. Rami Sommerstein ist Co-Leiter Infektiologie und Spitalhygiene bei Hirslanden Zentralschweiz, Klinik. St. Anna, Luzern, www.hirslanden.ch/stanna