Ratgeber Meine Tochter wird von ihrem Partner dominiert und manipuliert: Wie kann ich ihr helfen? Kann ich irgendwie eingreifen? Meine Tochter (32) hat seit einem Jahr eine Beziehung. Offenbar ist es was Ernstes, sogar die Gründung einer Familie ist ein Thema. Aber ich denke nicht, dass sie glücklich ist. Und sie hat auch schon angedeutet, dass dieser Mann sie dominiert, kontrolliert und manipuliert. Doch kann ich als Mutter überhaupt irgendwie eingreifen? Josef Jung* Jetzt kommentieren 05.10.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef Jung. Bild: PD

Dass Andeutungen Ihrer Tochter über das dominante Verhalten des Partners Ihnen als Mutter Sorgen bereiten und Sie alarmieren, kann ich verstehen. Nur – und das mag nun hart klingen: Wenn Sie bei Ihrer erwachsenen Tochter etwas verhindern möchten, dann würden Sie ja ebenfalls versuchen, sie zu kontrollieren, also das Gleiche machen wie jener Mann.

Im ungünstigsten Fall würden Sie einen Machtkampf um Ihre Tochter eröffnen und sie in einen inneren Konflikt für oder gegen Mutter resp. Partner bringen. Das wiederum würde den inneren Zwiespalt, die eigenen Zweifel, die Ihre Tochter in der neuen Beziehung offenbar von selber hegt, in den Hintergrund rücken oder ganz zudecken.

Ich fürchte, Sie kommen da in eine ungute Situation, die Sie in verschiedene Konflikte bringt. Selbstverständlich möchten Sie, dass Ihre Tochter eine glückliche Partnerbeziehung hat. Doch bekanntlich ist jeder der Schmied seines Glückes, und dies nicht erst seit der Novelle von Gottfried Keller aus dem Jahr 1865.

Diese Redewendung wurde bereits in der Antike verwendet. Der Schmied war ein Berufsmann, den es fast in jedem Dorf gab und der heute aus der Sichtbarkeit verschwunden ist. Die Arbeit des Schmiedes war kräftezehrend, schweisstreibend, brauchte viel Ausdauer usw. Sie sehen, was auch die Arbeit am eigenen Glück bedeuten kann.

Auf Andeutung der Tochter beratend reagieren

Andererseits wendet sich Ihre Tochter mit Andeutungen an Sie, dass die neue Beziehung sich nicht gut entwickelt. Es ist möglich, dass sie nach Rat und Unterstützung sucht. Als Mutter können Sie hier kaum eine neutral beratende Position einnehmen. Dafür stehen Sie Ihrer Tochter wohl zu nahe.

Sie können aber das Gespräch mit Ihrer Tochter suchen und auf ihre Andeutungen reagieren, indem sie Ihre eigenen Vermutungen oder Befürchtungen ansprechen. Reden Sie auch offen über Ihre Absicht, Ihre Tochter nicht in einen Loyalitätskonflikt zwischen Ihnen und ihrem neuen Partner bringen zu wollen. Sollte sich dann zeigen, dass Ihre Sorgen in Bezug auf das Verhalten des Partners berechtigt sind, braucht Ihre Tochter andere Personen, die Sie beraten und in der Arbeit am Beziehungsglück unterstützen. Sofern sie das will.

Emotional für sie da sein

Als Mutter müssen Sie nicht «eingreifen». Dies nicht zu tun, obwohl Sie fürchten, dass Ihr erwachsenes Kind ins Unglück gerät, ist sicher sehr schwierig. Doch sinnvoller ist es, Ihrer Tochter emotional zur Verfügung zu stehen. Sich mit ihr zu freuen, wenn ihr etwas gelingt. Aber auch da zu sein, wenn eben etwas misslingt.

Natürlich sollten Sie nicht als Siegerin auftreten im Sinne von «Ich habe dich ja gewarnt». Sollte die Beziehung scheitern, hat Ihre Tochter in Ihnen jemanden, der sie auch trösten und wieder aufrichten kann.

* Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch, ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen