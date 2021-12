Ratgeber: Soll ich meiner Tochter vom Christkind erzählen?

Ratgeber Soll ich meiner Tochter «Unwahres» vom Christkind erzählen? Ich finde die Vorstellung eines Christkinds sehr schön, auch die Bräuche mit Baum und Geschenken. Und für Kinder ist es doch schön, mit Magie aufzuwachsen. Zugleich tue ich mich mit Unwahrheiten schwer, Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig. Ich bin unsicher, was für eine Weihnachtsgeschichte ich meiner kleinen Tochter erzählen soll. Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch * Jetzt kommentieren 22.12.2021, 10.38 Uhr

Dr. phil. Josef Jung.

Es geht Ihnen um die Magie und zugleich geraten Sie in einen Konflikt mit dem Faktischen. Doch Menschen lieben Geschichten, vor allem auch Kinder. Sie brauchen diese für ihre Entwicklung. Dabei geht es nicht um Fakten. Ihre Tochter wäre kaum an einer Geschichte über die kulturhistorische Entwicklung des Weihnachtsbrauches interessiert. Die Weihnachtsgeschichte hat etwas Märchenhaftes, ihr liegt ein Zauber inne; eben Magie.

Der US-Psycho­analytiker Bruno Bettelheim hat ein berühmtes Buch geschrieben: «Kinder brauchen Märchen». Er weist darauf hin, dass es in diesen Texten eben gerade nicht um reale, sondern um emotionale Fakten geht, um «die grossen Hoffnungen, die uns zu Menschen machen». Auch die Weihnachtsgeschichte ist davon geprägt. Sie startet negativ: Josef findet mit seiner hochschwangeren Frau keine Unterkunft. Doch am Ende wird es gut: Viel Licht, viel Hoffnung wird geboren.

Solche Geschichten entsprechen auch dem kindlichen Denken und Erleben. Märchen enthalten oft Entwicklungs­aufgaben, welche die Hauptfigur zu bewältigen hat. Dieser Entwicklung stehen oft destruktive Kräfte im Weg. Wie etwa die durch König Herodes verordneten Kindestötungen.

Geschichten helfen auch beim Ablösungsprozess

Heranwachsende Kinder haben vielfältige innere und äussere Konflikte und Spannungen zu bewältigen. Sie müssen sich allmählich aus kindlichen Abhängigkeiten lösen, Selbstbewusstsein und Selbstwert­gefühl entwickeln. Darin können Märchen und ähnliche Geschichten sie unterstützen. Sie sprechen die Sprache der Kinder und berichten über Lebens- und Reifungsprozesse. Sie bieten Bilder an, welche die Fantasie anregen und erweitern. Insofern sind sie keine «Lügengeschichten», sondern sie berichten über die «Wahrheit unserer Fantasie» (Bettelheim), die eine andere Wahrheit ist, sich oft wenig um die realen Fakten kümmert und auch die übliche Kausalität überspringt. Denn sonst könnten Zauber und Magie gar nicht wirken. Denken Sie an die drei Könige. Wie haben die wohl den Stall gefunden? Mit Magie und einem leuchtenden Stern am Himmel geht das auch ohne Satellitenverbindung. Kinder verstehen solches auf der emotionalen Ebene. Sie sind ganz beruhigt, wenn die Lösung gelingt und dafür Zauberkräfte zum Einsatz kommen.

Halten Sie also die Magie der Weihnachtsgeschichte guten Gewissens aufrecht und nutzen Sie ruhig andere ähnliche: Der Osterhase kommt ja dann auch wieder ins Land. Sie helfen Ihrer Tochter in der psychischen Entwicklung.

Und keine Sorge, der Rauswurf aus dem Paradies kommt unvermeidlich: Vielleicht erinnern Sie sich, wie Sie selber damals der «Schummelei» von Weihnachten auf die Spur kamen. Ein Zauber ging damit für immer verloren. Aber auch das gehört zum Entwicklungsprozess von Kindern.

* Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch, ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch

