Ratgeber Auch Wildtiere wie Igel leiden unter der Hitze: Soll ich ihnen Wasser hinstellen? Wir Menschen und unsere Haustiere leiden unter der aussergewöhnlichen Hitze und Trockenheit. Doch wie gehen frei lebende Tiere damit um? Sind sie womöglich auf unsere Hilfe angewiesen? Soll oder darf ich helfen? Etwa indem wir ihnen im Garten eine Trinkgelegenheit einrichten? Andrea Oelhafen* Jetzt kommentieren 25.07.2022, 13.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Oelhafen.

Wildtiere leben zwar in freier Wildbahn. Durch die Zersiedelung und die landwirtschaftlich genutzten Flächen wird ihr natürlicher Lebensraum aber stets kleiner. Darum sind sie im Siedlungsraum vermehrt anzutreffen. Anders als Haus- und Nutztiere sorgen sie für sich selber und sind vom Menschen unabhängig. Fütterungen können den Tieren schaden und sollten nur in Ausnahmefällen geschehen.

Auch sie leiden unter extremen Bedingungen

Solche Ausnahmefälle bilden beispielsweise sehr harte Winter oder Hitzeperioden, wie wir sie zurzeit erleben. Langanhaltende Trockenperioden mit hohen Temperaturen könnten uns in Zukunft öfters begleiten. Pfützen, Tümpel und Bäche trocknen aus, was dazu führt, dass Wildtiere ihren Wasserbedarf nicht mehr decken können. Auch im Siedlungsbereich fehlen zurzeit solche Wasserstellen. Igel, Vögel, Insekten, etc. sind nun auf unsere Hilfe angewiesen. Gemäss Evelyne Noser, Igelstation Ebikon, leiden zurzeit besonders Igel an der enormen Hitze und Trockenheit. Täglich erhält die Igelstation dehydrierte und geschwächte Jungtiere sowie ausgewachsene Igel. Meistens sind die Tiere bereits so geschwächt, dass es fast zu spät ist, ihnen zu helfen.

Durch die enorme Schwächung wegen Wassermangels werden Igel von Fliegenmaden parasitiert, was eine Genesung erschwert. Aber auch Vögeln und Insekten macht die Hitze zu schaffen. Zurzeit sind viele tote Schmetterlinge und Libellen anzutreffen, was unter anderem auch auf den Wassermangel zurückzuführen ist.

Wasser in flachem Teller oder in Blumenuntersatz

Mit einfachen Mitteln kann im Garten oder auf dem Balkon eine Tränke eingerichtet werden. Ein flacher Teller oder Blumenuntersatz kann von Igeln, Insekten und Vögeln problemlos genutzt werden. Bei grösseren Gefässen sollte darauf geachtet werden, dass Tiere nicht reinfallen. Steine und Äste in einer Tränke können für Vögel und Insekten als Sitzhilfe benutzt werden.

Damit sich keine Parasiten im Wasser ansammeln, sollte das Wasser täglich erneuert und das Gefäss gereinigt werden. Das Wassergefäss sollte möglichst eben auf festem Boden stehen und nicht direkt neben einer Hecke platziert werden. Die Gefahr durch den Angriff einer Katze ist an einem solchen Standort gross.

Flüssigkeitsmangel höher wegen fehlender Nahrung

Auch das fehlende Nahrungsangebot macht den Tieren zu schaffen. Bei solch hohen Temperaturen verkriechen sich Bodentiere (Schnecken, Würmer, Käfer) in tiefer liegende Schichten und sind als Nahrung nicht mehr verfügbar. Durch die Nahrung könnte einen Teil des Wasserbedarfs gedeckt werden. Zurzeit fehlt den Tieren aber auch dieser Teil. Weswegen eine Tränke zurzeit durchaus Sinn macht.

* Andrea Oelhafen ist Umweltberaterin und Umweltingenieurin FH; www.umweltberatung-luzern.ch

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen