Ratgeber Unsere Hypothek läuft aus. Sollen wir sie vorzeitig verlängern? Unsere Hypothek läuft im Frühjahr 2021 ab. Da unsere Kinder bald ausziehen, stellt sich für uns als Ehepaar (61 und 64) die Frage, wie wir unser Eigenheim zukünftig finanzieren sollen. Unser Finanzierungsberater zeigte uns die Möglichkeit einer vorzeitigen Verlängerung der Festhypothek auf. Lohnt sich das für uns? Philipp Betschart* 02.07.2020, 11.30 Uhr

Sofern Sie Ihre Liegenschaft mit Festhypotheken finanzieren, können Sie diese vorzeitig verlängern. Banken bieten diese Dienstleistung in aller Regel bis zu zwei Jahre im Voraus an, also vor der Fälligkeit der Hypothek. Jedoch ist die vorzeitige Verlängerung – oft in Englisch als Forward- oder Terminhypothek bezeichnet – mit zusätzlichen Kosten verbunden, da auch die Bank am Kapitalmarkt ihrerseits eine frühzeitige Verpflichtung eingeht. Für feste Finanzierungen, die im Laufe der nächsten Wochen auslaufen, gewähren die Banken im Allgemeinen eine Fixierung ohne Aufschlag.