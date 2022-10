Sollen wir vom Saron in eine Festhypothek wechseln? Was wäre jetzt günstiger?

Wir haben seit fünf Jahren eine Geldmarkt-Hypothek (zuerst Libor, jetzt Saron)und sind derzeit unsicher, ob wir aufgrund der hohen Inflation und der damit verbundenen Leitzinserhöhungen in eine Festhypothek wechseln sollten? Was raten Sie uns und was müssen wir bei einem allfälligen Wechsel beachten?