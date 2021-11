Ratgeber Sollte unser Sohn nicht längst schon trocken sein? Meine Freundin erzählte mir voller Stolz, dass ihre gut einjährige Tochter bereits trocken ist. Das verunsichert mich nun, da unser Sohn (2-jährig) noch weit davon entfernt ist. Müsste ich da strenger mit ihm sein? Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch * Jetzt kommentieren 24.11.2021, 13.30 Uhr

Dr. phil. Josef Jung.

Freuen Sie sich für Ihre Freundin, schliessen Sie aber deshalb nicht auf ein Entwicklungs­defizit bei Ihrem eigenen Sohn. Entweder übertreibt Ihre Freundin etwas, oder sie hat ein diesbezüglich frühreifes Goldkind. Um die Blasen- und Darmkontrolle willentlich zu erlernen, braucht es gewisse körperliche Entwicklungsvorgänge, die bei der Mehrheit der Kinder zwischen 1½ und 3 Jahren erreicht werden. Ob Ihr Kind so weit ist, erkennen Sie meistens an seinen Interessen für diese körperlichen Ausscheidungsvorgänge.

Kinder empfinden Nässe praktisch nicht mehr

Die Sauberkeitsentwicklung ist aber auch gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen. Die Generation der Mütter, die noch Berge von Stoffwindeln wusch, hatte ein anderes Interesse daran. Untersuchungen zeigten, dass sie aber mit einem strengen Sauberkeitstraining letztlich nicht erfolgreicher waren. Wer das Kind stündlich auf den Topf setzt, landet natürlich mehr Treffer.

Dann kam 1961 Victor Mills, ein Direktor bei Procter & Gamble, und brachte für viele des Windeln-Waschens überdrüssige Mütter die Erlösung: Pampers. Die wegwerfbare Einwegwindel nahm den Druck aus einer forcierten Sauberkeitsentwicklung. Moderne Windeln können so komfortabel sein, dass Kinder das unwohle Nässegefühl kaum mehr wahrnehmen. Das ist wiederum wenig Motivation, Windeln hinter sich zu lassen.

Eine optimale Methode, wie das Kind sauber wird, gibt es ebenso wenig wie den besten Moment, da beides von vielen individuellen Faktoren bestimmt wird. Oft fällt die Zeit des Trockenwerdens auch in eine Zeit der Autonomie­entwicklung des Kindes. Wenn sich das Trockenwerden dann zum Machtkampf entwickelt, kann dies für Eltern ziemlich nervenaufreibend sein.

Neugier befriedigen und geduldig erklären

Kinder lernen am meisten durch Abschauen, und sie sind neugierig. Nutzen Sie beides. Ein gemeinsamer WC-Besuch kann den Lernprozess erleichtern, wenn Sie das zusätzlich spielerisch angehen. Selbstverständlich braucht das Kind eine bequeme Sitzposition, sei es auf dem Topf oder auf dem WC, sonst klemmt’s rein schon durch Festklammern. Wenn das «Geschäft» danach sofort weggespült wird, so kommt das Kind nicht dazu, viele Fragen zu stellen, die es möglicherweise hat. Befriedigen Sie seine Neugier, in dem Sie geduldig erklären und etwa auch auf die Bedeutung der Hygiene durch Händewaschen hinweisen.

Erwarten Sie von Ihrem Kind nicht gleich, dass es alles kann. Missgeschicke gehören zum Lernprozess. Manchmal meldet das Kind nicht oder zu spät, wenn es einen Harndrang wahrnimmt. Es ist schon eine beachtliche Leistung, wenn ein dreijähriges Kind mitten in einem spannenden Spiel der Blase, die ab und an Warnsignale sendet, die richtige Bedeutung beimisst und auch noch entsprechend handelt.

Auch mit geduldiger Hilfe der Eltern erreichen einige Kinder erst mit vier bis fünf Jahren die vollständige Darm- und Blasenkontrolle. Sollte Ihr Sohn das in diesem Altern noch nicht können, erwähnen Sie dies bei der nächsten kinderärztlichen Untersuchung.

* Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch, ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch