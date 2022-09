Ratgeber Cholesterin: Muskelschmerzen wegen Statinen - was tun?

Hohes Cholesterin: Was hilft gegen die Muskelschmerzen, die ich von den Statinen kriege?

Ich (w, 64) muss wegen des Cholesterins seit einiger Zeit Statine einnehmen. Als Nebenwirkung der Statine leide ich unter Muskelschmerzen. Ich habe gelesen, dass Coenzym Q10 gegen diese Muskelschmerzen helfe. Ist das wirklich so? Was ist Coenzym Q10? Was könnte man allenfalls sonst machen? Hilft Vitamin D?