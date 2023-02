Ratgeber Ich habe stechende Schmerzen in Knie: Wie bringt man sie wieder weg? Bei mir (w, 79) wurde vor vier Jahren am linken Knie das Pes-anserinus-Syndrom diagnostiziert. Der Arzt sagte mir damals, man könne das nicht operieren. Da mich – insbesondere bei Bewegung – seither immer und immer wieder stechende Schmerzen plagen, möchte ich wissen, ob es denn nicht eine Therapie gibt, die nachhaltig hilft. Oder muss ich bis an mein Lebensende diese Schmerzen aushalten? Dr. med. Niklas Heinimann Jetzt kommentieren 06.02.2023, 11.26 Uhr

Niklas Heinimann.

Beim Pes-anserinus-Syndrom verspüren Sie Schmerzen, deren Ursache nicht immer klar ist. Der Pes anserinus (lateinisch für «Gänsefuss») ist eine Region an der Innenseite des Unterschenkels knapp unterhalb des Kniegelenks, an welcher die sehnigen Anteile mehrerer Muskeln (Semi-tendinosus, Grazilis und Sartorius) ansetzen. Diese Muskeln agieren als Kniebeuger und wirken zusätzlich als dynamischer Stabilisator der Innenseite des Kniegelenks. An dieser Stelle liegt auch ein Schleimbeutel.

Die Ursache der Schmerzen ist wie erwähnt nicht immer klar. Diese können zum einen von einer Ansatzreizung oder Entzündung der hier ansetzenden Sehnen ausgehen. Zum anderen kann eine Schleimbeutelentzündung vorhanden sein. Am häufigsten sind Frauen im Alter zwischen 50 und 80 Jahren betroffen.

Unfälle oder Überbelastungen

Die Ansatzreizung der genannten Sehnen kann biomechanisch bedingt sein, wobei hier das Augenmerk auf die Beinachse gelegt wird. Eine valgische Beinachse (X-Bein-Achse) führt zur chronischen Überlastung der am Pes anserinus ansetzenden Sehnen. Gleiches ergibt sich bei einer Instabilität im Innenband des Kniegelenks oder bei gewissen statischen Problemen des Rückfusses.

Als weitere Ursachen werden Unfallereignisse, sportliche Überlastungen und Übergewicht gesehen. Häufig ist ein Pes-anserinus-Syndrom auch als Begleitphänomen bei Kniearthrose vorhanden.

Das Pes-anserinus-Syndrom ist kein gefährliches Krankheitsbild. Die Behandlung ist in den allermeisten Fällen konservativ (das heisst: nicht operativ). Diese besteht aus Physiotherapie, Schmerzmedikamenten, Stosswellentherapie und unter Umständen Infiltrationen (PRP-Infiltration). Eine zugrunde liegende Beinachsenproblematik oder Kniearthrose muss unter Umständen mitbehandelt werden.

Problematik an der Wirbelsäule

Gerade in sehr hartnäckigen Fällen und bei fehlendem Ansprechen auf die konservativen Massnahmen lohnt es sich, die Beinachse genauer anzuschauen. Es muss auch an seltene Ursachen für Schmerzen am Pes anserinus gedacht und entsprechend die Diagnostik erweitert werden. Zu prüfen und allenfalls auszuschliessen ist eine Schmerzausstrahlung aufgrund einer Wirbelsäulenproblematik (Diskushernie L3 oder L4). Allenfalls ist eine MRI-Untersuchung am Knie angezeigt. So können begleitende Pathologien erfasst werden.

Es gibt für Schmerzen am Pes anserinus also viele Ursachen. Daher empfehle ich Ihnen aufgrund der langen Leidenszeit eine erneute Aufarbeitung in einer orthopädischen Sprechstunde. Dabei können alle erwähnten Ursachen nacheinander abgeklärt und so die korrekte Therapie eingeleitet werden.

* Dr. med. Niklas Heinimann ist Oberarzt Orthopädie; Luzerner Kantonsspital (LUKS), Sursee.

