Ratgeber Stecke ich womöglich in einer «toxischen» Beziehung? Was bedeutet das überhaupt? Ich (w, 39) bin in meiner Partnerschaft schon seit Jahren unglücklich. Mein Partner ist liebevoll, wenn ich seine Wünsche erfülle. Äussere ich meine Wünsche, wird er eiskalt. Ich fühle mich bestraft. Eine Freundin sagt, dies sei eine «toxische Beziehung», die ich beenden müsse. Diese Vorstellung ist hart für mich, denn ich liebe ihn. Birgit Kollmeyer* Jetzt kommentieren 05.01.2023, 15.15 Uhr

Mit einer «toxischen Beziehung» ist eine zerstörerische Beziehung gemeint, in der einer der Partner versucht, seine Interessen auf Kosten des anderen mit Manipulation, Erpressung, psychischer und manchmal auch physischer Gewalt durchzusetzen.

Es handelt sich aber nicht um einen Fachbegriff. Ohnehin fragt es sich, ob es nützlich ist, einer Beziehung einen Stempel aufzudrücken. Wir tun dies gerne, um komplexe Themen zu vereinfachen. Um eher zu wissen, wie wir handeln sollen. Beziehungen sind aber sehr vielfältig. Und jeder Mensch erlebt eine Situation anders.

Kann sich etwas ändern?

Es geht also nicht darum, ob jemand anderes Ihre Beziehung als toxisch einschätzt. Sondern darum, dass Sie selber sich Ihrer Gefühle und Bedürfnisse bewusst werden. Dass Sie sich fragen, ob Ihnen die Beziehung noch guttut oder ob sie Sie schwächt. Dann wäre die Frage nach der Veränderbarkeit bedeutsam: Gibt es eine Chance die Beziehung zu verbessern und zusammen eine gute Beziehung führen zu können oder nicht? Wichtig wäre die Überlegung, was Sie nicht mehr wollen, was Ihnen nicht guttut. Was müsste sich verändern, damit Sie mit Ihrem Partner glücklicher sein könnten? Und ist Ihr Partner bereit, mit Ihnen das zu reflektieren und daran zu arbeiten?

Das kalte Verhalten Ihres Partners ist für Sie schlimm; Sie fühlen sich bestraft – also klein, verletzt, vielleicht gar wertlos. Sagen Sie ihm, welches Verhalten welche Gefühle bei Ihnen auslöst. Beschreiben Sie sein Verhalten neutral – so wie eine Kamera es aufnehmen könnte, damit er sich möglichst wenig angegriffen fühlt. Verwenden Sie Begriffe wie «klein» und «wertlos» und nicht «abgewertet» oder «runtergemacht», die einen Vorwurf enthalten.

Merken Sie an der Reaktion Ihres Partners, dass es ihn betroffen macht, was sein Verhalten bei Ihnen auslöst? Spüren Sie in anderen Situationen, dass es ihm wichtig ist, wie es Ihnen geht? Oder nicht?

Oft schwere Entscheidung

So wie sie ist, tut Ihnen Ihre Partnerschaft nicht mehr gut. Von aussen ist es leicht gesagt, dass man eine Beziehung möglichst rasch beenden soll. Viele Menschen quälen sich aber jahrelang damit, diese lebensverändernde Entscheidung zu treffen. Ein gemeinsam aufgebautes Leben, Kinder und auch Existenzängste sind häufige Gründe, die einen Menschen von einer Trennung abhalten. Aber auch Angst vorm Alleinsein und mangelnde Selbstsicherheit stehen oft dahinter. Und wenn man den anderen liebt, ist es besonders schwer, sich zu lösen.

Statt sich damit zu beschäftigen, ob Sie sich vom Partner trennen sollten, können Sie sich fragen, was genau Sie in Ihrem Leben hinter sich lassen wollen. Und was Sie brauchen, um glücklich zu sein. Ist Ihr Partner bereit, Sie dabei zu unterstützen. Oder legt er Ihnen gar Steine in den Weg? Auf diese Weise finden Sie zur für Sie richtigen Antwort.

Hinweis * Birgit Kollmeyer ist dipl.-Psychologin; Paar- und Sexualtherapie, Bern; Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich

