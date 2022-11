Ratgeber Die Nebenkosten steigen: Wie kann ich als Vermieter den Vertrag anpassen? Ich bin Vermieter von mehreren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Da die Strom-, Öl- und Gaspreise stark gestiegen sind, möchte ich die Nebenkosten in den bestehenden Mietverträgen entsprechend anpassen. Wie muss ich dabei rechtlich korrekt vorgehen? Stefan Bär* Jetzt kommentieren 08.11.2022, 11.11 Uhr

Die Anpassung des vereinbarten Nebenkostensystems durch Sie als Vermieter stellt eine einseitige Vertragsänderung dar. Deshalb müssen Sie die Nebenkostenanpassungen Ihren Mietern auf dem kantonal genehmigten Formular zur Mietvertragsänderung mitteilen. Die Anpassung muss klar begründet sein. Die Vertragsänderung müssen Sie den Mietern auf den nächsten Kündigungstermin, unter Einhaltung der Kündigungsfristen plus zehn Tage Bedenkfrist, mitteilen.

Pauschale Nebenkosten

Wurden im Mietvertrag pauschale Nebenkosten vereinbart, welche nicht mehr kostendeckend sind, können diese entsprechend erhöht werden. Sie als Vermieter haben dabei nachzuweisen, dass der neue Pauschalbetrag anhand der durchschnittlichen Kosten der letzten drei Jahre berechnet wurde.

Eine Anpassung kann somit nicht als unmittelbare Reaktion auf die gegenwärtig steigenden Energiepreise erfolgen, sondern erst in Nachhinein und nur für die Zukunft. Ich empfehle Ihnen deshalb bei einer Pauschale zumindest einen kurzfristigen Wechsel zum System der Akontozahlung. Dabei kann die Pauschale nicht nur in einen Akontobeitrag umgewandelt, sondern gleichzeitig um den Durchschnittswert aus drei Jahren erhöht werden, was keine unzulässige verdeckte Erhöhung des Mietzinses darstellt. Diesen Wechsel müssen Sie den Mietern auf dem Formular zur Mietvertragsänderung unter Einhaltung der entsprechenden Fristen mitteilen.

Akonto-Abrechnung

Bei der Akonto-Abrechnung wird die Preissteigerungen automatisch an die Mieter weitergegeben. Bei diesem am häufigsten verbreiteten Abrechnungssystem wird monatlich ein fixer Betrag einbezahlt. Am Ende der einjährigen Abrechnungsperiode werden die effektiven Nebenkosten mit den bereits getätigten Akontozahlungen verrechnet. Sie als Vermieter laufen damit nicht Gefahr, auf den durch die Energiekrise verursachten Zusatzkosten sitzen zu bleiben.

Möchten Sie trotzdem eine Erhöhung der Akontozahlungen vornehmen, empfehle ich Ihnen, auf die Freiwilligkeit der höheren Zahlung durch die Mieter als auf die einseitige Vertragsänderung mittels Formular (wie bei der Anpassung der Pauschale) zu setzen. Den Mietern kann dabei mit einem Schreiben ein Angebot unterbreitet werden, wonach sie ab einem bestimmten Datum eine frei wählbare oder fix vorgeschlagene höhere monatliche Akontozahlung leisten können. Auf die Verwendung des amtlichen Formulars kann verzichtet werden, da die Mieter im Endeffekt nicht stärker belastet werden.

Inbegriffene Nebenkosten

Wurden im Mietvertrag die Nebenkosten nicht gesondert vereinbart, gelten diese als im Mietzins inbegriffen. Sie als Vermieter können den Mietzins aufgrund steigender Nebenkosten erhöhen und dies auf dem Formular zur Mietvertragsänderung Ihrem Mieter mitteilen. Dabei ist zu beachten, dass Sie im Streitfall belegen müssen, von welchen Nebenkostenpositionen und welcher Nebenkostenhöhe beim Abschluss des Mietvertrages ausgegangen sind.

* Lic. iur. Stefan Bär ist Leiter Recht beim Hauseigentümerverband Luzern; HEV Immo AG; www.hev-immoag.ch

