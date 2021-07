Ratgeber: Kann man aus Stockwerkeigentümergemeinschaft austreten?

Ratgeber STWE: Kann man aus der Gemeinschaft austreten? In unserer Stockwerkeigentümergemeinschaft führen wir momentan eine Diskussion über die Erneuerung der Heizungsanlage. Wie gewohnt, stellt sich ein Miteigentümer quer und droht mit Austritt aus der Stockwerkeigentümergemeinschaft . Wenn wir keine Einigung finden, können wir ihn unsererseits ausschliessen? Reto von Glutz, Luzern* 05.07.2021, 05.00 Uhr

Bei Fragen rund um das Stockwerkeigentum als besondere Form des Miteigentums gilt zunächst das Reglement über die Stockwerkeigentümergemeinschaft. Darin sind vor allem die Verwaltung und Benutzung des (Wohn-)Objekts sowie der Gemeinschaft besondere Anliegen geregelt. Damit es über künftige Handänderungen hinaus unverändert gilt, sollte es im Grundbuch angemerkt werden. Das Reglement ergänzt die Regeln des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Art. 712a ff. ZGB).

Die Stockwerkeigentümer haben von Gesetzes wegen an die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums und an die Kosten der gemeinschaftlichen Verwaltung Beiträge nach Massgabe ihrer Wertquoten zu leisten. Dazu gehören namentlich die Auslagen für den laufenden Unterhalt, für Reparaturen und Erneuerungen der gemeinschaftlichen Teile des Grundstückes und Gebäudes sowie der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen (Art. 712h ZGB). Für längerfristige Investitionen sollte ein sog. Erneuerungsfonds angelegt werden. Beschliesst die Mehrheit der Stockwerkeigentümer, die zugleich zu mehr als der Hälfte anteilsberechtigt sind, diese Fondserrichtung, haben sich alle daran zu beteiligen.

Zwangsgemeinschaft

Der Eigentümer muss sich an den Kosten des Unterhaltes der gemeinschaftlichen Bauteile und an den gemeinschaftlichen Betriebskosten beteiligen. Da die Mitgliedschaft untrennbar mit dem jeweiligen Anteil am Stockwerkeigentum verbunden ist, kommt dem Stockwerkeigentümer kein Recht zu, auf eine Mitgliedschaft zu verzichten, solange er Eigentum an einem Stockwerkanteil hat.

Die STWE ist insoweit auch eine so genannte Zwangs- oder Schicksalsgemeinschaft. Den freiwilligen Austritt eines Stockwerkeigentümers sieht das Stockwerkeigentumsrecht darum gar nicht vor. An gemeinschaftlich genutzten Anlagen muss sich darum jeder beteiligen. Vorstellbar ist der von der Regel abweichende Fall, dass die anderen Stockwerkeigentümer eine separate Lösung des Abweichlers – soweit auch technisch umsetzbar – akzeptieren und ihn ausdrücklich von einer Kostenbeteiligung befreien (Versammlungsbeschluss). Dies dürfte bei einer Heizung aber kaum machbar sein.

Falls Verpflichtungen gegenüber anderen Mitberechtigten so schwer verletzt werden, dass diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann (vgl. Art. 649b ZGB), können renitente Stockwerkeigentümer auf Klage anderer Eigentümer aus der STWE ausgeschlossen werden. Erkennt das Gericht auf Ausschluss des Beklagten, so verurteilt er ihn zur Veräusserung seines Anteils und ordnet für den Fall, dass der Anteil nicht binnen einer angesetzten Frist veräussert wird, dessen öffentliche Versteigerung an. Auf Ausschluss eines anderen Stockwerkeigentümers kann nur klagen, wer sich selber pflichtgemäss verhält.

*Lic. iur. Reto von Glutz, Rechtsanwalt, Kanzlei Pilatushof; www.pilatushof.ch