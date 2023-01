Ratgeber Der neue Freund unserer Tochter ist aus der Drogenszene: Können und sollen wir eingreifen? Unsere Tochter (16) hat einen acht Jahre älteren Freund, der im «Milieu» verkehrt und wegen Drogenhandel vorbestraft ist. Irgendwie ist sie vom Gedanken besessen, sie könne ihn «retten». Er selber sagt offenbar, dass er sich ein normales Leben wünsche. Wir aber haben Angst, dass er unsere Tochter in etwas Negatives hineinzieht. Eugen Bütler* Jetzt kommentieren 25.01.2023, 10.57 Uhr

Eugen Bütler.

Es ist sicher keine einfache Situation für Sie als Eltern, Ihre Tochter mit einem jungen Mann zusammen zu sehen, der offenbar mit Drogen zu tun hat und mit dem Gesetz in Konflikt stand oder sogar noch steht.

Die wohl wichtigste wie auch schwierigste Frage für Sie ist, wie weit Sie Ihre Tochter dazu bringen wollen oder können, diese Beziehung zu beenden. Aus meiner Sicht ist es weder sinnvoll, einfach alles laufen zu lassen, noch allzu direktiv eingreifen zu wollen. Ich empfehle Ihnen in Absprache mit Ihrer Tochter und in Rücksicht auf ihre Gefühle einen Mittelweg.

Die Aussenstehenden verstehen oft nicht alles

Es scheint, dass beide jungen Menschen eine Liebesbeziehung zueinander suchen. Damit sind bekanntlich viele verschiedene Gefühle verbunden, Gefühle, die Aussenstehende oft nicht verstehen. Es ist deshalb wichtig, ihr keine Vorwürfe zu machen und ihr im Gespräch viel Verständnis entgegenzubringen. So halten Sie die Verbindung zu ihr aufrecht, und das ist im Moment das Wichtigste. Wenn Ihre Tochter erlebt, wie Sie auf ihrer Seite stehen, wird sie Ihnen gegenüber auch ansprechen, falls bei ihr selber im Laufe der Zeit Zweifel an der Beziehung aufkommen.

Zugleich würde ich ihr mitteilen, dass Sie sich Sorgen machen, nicht er werde sich «zum Besseren» verändern, sondern vielmehr sie in die Lebenswelt ihres Freundes abtauchen. Fragen Sie sie deshalb, was sie tun will, damit das nicht passiert. Welche Regeln will sie sich selbst geben, um mit ihm einen guten Weg zu gehen.

Den Freund kennen lernen

Sie können auch selber Regeln vorschlagen oder aufstellen. Obwohl Ihre Tochter mit 16 das gesetzliche Schutzalter erreicht hat (Ist jemand hingegen jünger als 16, darf der Altersabstand nicht mehr als drei Jahre betragen), könnten Sie zum Beispiel mit Ihrer Tochter vereinbaren, dass sie vorläufig nicht beim Freund übernachtet. Und werktags sowie an Wochenende zu bestimmten Zeiten wieder zu Hause ist. Sie können den Freund ab und zu zum Abendessen mit Ihnen und Ihrer Tochter einladen. So lernen Sie ihn kennen und können so eher abschätzen, wie sich das Ganze entwickelt. Falls Sie diesbezüglich einen sehr negativen Eindruck haben, müssen Sie sich ein Eingreifen überlegen. Aber mit Vorsicht, denn das kann gehörig schiefgehen. Im schlimmsten Fall kommt es zum Bruch mit der Tochter. Und dies ist unbedingt zu vermeiden.

Ihre Tochter wird älter und zunehmend selbstbestimmender. Vor allem auch, was ihre Beziehungen anbelangt. Das müssen Sie berücksichtigen. Es bedeutet aber nicht, gar keinen Einfluss mehr zu nehmen. Sondern im Gespräch zu bleiben. Gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Tochter, indem Sie ihr Selbstständigkeit in einem bestimmten Rahmen zutrauen und zugestehen.

Schenken Sie Ihrer Tochter insgesamt besonders viel Aufmerksamkeit und Liebe in der kommenden Zeit. Und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Tochter in dieser Atmosphäre selber gut spürt, was ihr guttut und was nicht.

* Eugen Bütler, Luzern, ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch

