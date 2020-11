Ratgeber Tochter trinkt, macht Chaos und lässt sich nichts sagen: Welche Rechte haben wir als Eltern? Unsere 19-jährige Tochter, die in die Lehre geht und bei uns wohnt, konsumiert Medikamente und Alkohol. In ihrem Zimmer herrscht ein Riesenchaos. Bitten oder Drohen unsererseits führen zu Wutausbrüchen von ihr. Welche Rechte und Möglichkeiten haben wir? Wir wollen sie nicht verstossen, aber sind am Ende unserer Kräfte. Josef Jung * 11.11.2020, 11.21 Uhr

Josef Jung.

Der Übergang ins Berufsleben scheint für junge Menschen, welche sich auch sonst in einer Krise befinden, zunehmend schwieriger zu werden. Als Eltern befinden Sie sich dadurch schnell in einer Zwickmühle: Wie viel fordern, wie viel gewähren lassen und der Selbstverantwortung der Heranwachsenden überlassen?

Sie wollen Ihre Tochter nicht verstossen und ihr auch nicht die Chance verbauen, die Ausbildung abzuschliessen. Damit begeben Sie sich in eine schwache Position, denn offenbar bewegt sich Ihre Tochter nicht in die von Ihnen gewünschte Richtung. Bitten, Ermahnungen und Drohungen scheinen bei ihr eher den Effekt eines lästigen Geräusches zu haben. Wenn ihr diese «Geräusche» zu viel werden, reagiert Sie mit einem Wutausbruch. Und dann ist Ruhe! Mindestens bis Sie die Energie haben, mit diesen Geräuschen wieder von vorne beginnen.

Aus der Wohnung weisen

Wenn Sie am Ende Ihrer Kräfte sind, sind Sie auch nicht mehr in der Lage, dem Verhalten der Tochter entgegenzusteuern. Dann sollten Sie über eine Unterstützung von ausserhalb der Familie nachdenken. Ihre Tochter ist 19 und somit mündig. Die Möglichkeiten, die Sie haben, mögen hart erscheinen. Sie haben das Recht, die Tochter aus der gemeinsamen Wohnung wegzuweisen. Das ist vielleicht der einzige Weg aus dem Teufelskreis, in dem Sie sich befinden.

Das ist für Eltern extrem schwierig, aber durchführbar. Vielleicht ist in dieser Situation eine sozialpädagogisch betreute Wohnsituation die sinnvollere Wohnform. Dazu müssten Sie aber bereit sein, ihr die Wohnsituation zu Hause zu entziehen und sie in einer solchen Institution zu platzieren. Und Ihre Tochter müsste mitmachen! So wie Sie die Situation schildern, zweifle ich an ihrer Kooperation.

In dem Fall bliebe nur noch die polizeiliche Ausweisung aus der Wohnung. Drohen Sie Ihrer Tochter nicht damit, sonst geraten Sie wieder in den Teufelskreis. Überlegen Sie sich sorgfältig, ob Sie zu diesem Schritt bereit sind. Sollten Sie zum Schluss kommen, dass Sie alles versucht haben und sich somit nichts vorzuwerfen haben, teilen Sie ihr dies in einem ruhigen Moment mit.

Nicht mehr diskutieren

Teilen Sie ihr auch mit, dass Sie bei der Suche nach geeigneteren Wohnformen behilflich wären. Diskutieren Sie Ihre Entscheidung nicht mit ihr, sondern bleiben Sie bei der Mitteilung Ihres Entschlusses. Sollte sie sich nicht kooperativ zeigen, lassen Sie sie an einem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt polizeilich ausweisen.

Wenn die Tochter Ihre Ernsthaftigkeit wahrnimmt und diese auch so einschätzt, ist es nicht auszuschliessen, dass doch noch eine Entwicklung in die gewünschte Richtung entstehen kann. Und falls nicht, bleiben Sie bei Ihrer Entscheidung. Aber sagen Sie Ihrer Tochter auch, dass Sie weiterhin in Kontakt mit Ihnen bleiben und auf Sie zählen darf.

* Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch, ist eidgenössisch anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch