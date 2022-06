Training im Kraftraum bringt mich nicht weiter – Muskeln fordern

Ratgeber Training im eigenen Kraftraum bringt mich nicht weiter – 4 Tipps, wie Sie Ihre Muskeln fordern In der Coronazeit habe ich (w, 47) mir zu Hause einen kleinen Kraftraum (2-Kilo-Hanteln, verschiedene Bänder, Step, Mini-Trampolin) eingerichtet und trainiere dort regelmässig, je nach Motivation und Zeit. Leider bleibt der gewünschte Erfolg aus, und ich habe nur am Anfang Fortschritte erzielt. Was empfehlen Sie mir? Patrick Furrer* Jetzt kommentieren 06.06.2022, 19.51 Uhr

In der Coronazeit haben wie Sie viele Sportbegeisterte ihr eigenes Home-Gym aufgebaut, um weiterhin an ihrer Fitness zu arbeiten. Das Training zu Hause ist jedoch eine Herausforderung und braucht sehr viel Disziplin, vor allem, wenn sich der erhoffte Erfolg nicht einstellt. Dies liegt unter anderem daran, dass sich die Muskeln an das Gewicht wie auch an die Bewegungsabläufe gewöhnen. Lassen Sie sich die Motivation jedoch nicht nehmen, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Ihre Muskeln aktivieren und fordern:

1. High-Intensity-Interval-Training (HIIT): Beleben Sie Ihr Training mit kurzen hochintensiven Übungen, die Sie in Intervallen durchführen. Bauen Sie zum Beispiel Hampelmannsprünge, Burpees oder Ausfallschritt-Wechselsprünge in Ihr Training ein. 20 Sekunden volle Power und 10 Sekunden Erholung, mit acht Wiederholungen. So kommen Sie garantiert ins Schwitzen, und Ihre Muskeln werden intensiv aktiviert.

2. Gewichte erhöhen: Wie Sie schreiben, trainieren Sie momentan mit 2-Kilo-Hanteln – ein sehr niedriges Gewicht. Unsere Muskeln vermögen meist viel mehr zu stemmen, als wir glauben. In Fitnessstudios können Sie testen, welches Gewicht am besten zu Ihnen passt und Sie auch fordert. Zusätzlich zu beachten ist die «time under tension» oder auch die Zeit, in der die Muskeln unter Spannung stehen. Führen Sie die Übungen langsam und gezielt aus, damit die Muskeln richtig beansprucht werden. Je langsamer, desto anstrengender.

3. Neues entdecken: Erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihrer Trainings­geräte, ob es Empfehlungen für ein individuell optimales Training gibt. Eine weitere Option ist, das Training nach draussen zu verlegen und dort Herausforderungen zu suchen. Etwa an einer Sitzbank, wo Sie sich abstützen und Liegestützen machen. Bauen Sie eine Joggingeinheit auf den nächstgelegenen Hügel ein. So bringen Sie Abwechslung ins Training und können gleichzeitig die Natur geniessen.

4. Zurück ins Fitnessstudio: Die Ausstattung der Geräteparks und die breite Auswahl an Kursen bringen Ihre körperliche Fitness auf ein neues Level und unterstützen so den Fortschritt. Die vielfältige Auswahl an Geräten hilft Ihnen, neue Übungen zu entdecken und Ihre Muskeln auf eine neue, andere Weise zu beanspruchen. Zusätzlich haben Sie in Fitnessstudios professionelle Trainer, die Sie bei Fragen und der Erstellung von Trainingsplänen unterstützen. Nutzen Sie das Wissen der Fitnesstrainerinnen und -trainer, fragen Sie nach weiteren Übungen für die Geräte, die Sie zu Hause haben. Die Fachleute achten zudem auf die korrekte Ausführung der Übungen.

Ich bin überzeugt, dass Sie mit diesen vier Tipps wieder sicht- und spürbare Erfolge erzielen werden. Mit Geduld, Disziplin und Spass am Sport erreichen Sie bestimmt Ihr gewünschtes Ziel.

Hinweis: Patrick Furrer ist Stv. Manager des Fitnessclubs Activ Fitness am Bundesplatz in Luzern, www.activfitness.ch

