Ratgeber Trotz gutem Lohn: Liegt das Eigenheim ausser Reichweite? Ich (verh. 42) bin auf der Suche nach Wohneigentum. Doch die Preise für Einfamilienhäuser sind auch für mich in offenbar unerreichbare Höhen gestiegen, obwohl ich bisher geglaubt habe, gut zu verdienen. Ein Haus für eine Million Schweizer Franken mit einem Einkommen von 145 000 Franken: Ist das heutzutage noch möglich? Shahram Shad* 19.08.2021, 16.00 Uhr

Ein Haus für eine Million Schweizer Franken zu finden und dieses mit einem Einkommen von 145000 Schweizer Franken zu finanzieren, sind zwei grosse Herausforderungen. Trotzdem: Ganz aussichtslos ist die Sache nicht. Es gibt Lösungen für ein solches Vorhaben.

Schweizweit liegen fast zwei Drittel aller Eigenheimtransaktionen (60 Prozent) unter dem Wert von einer Million, ein Drittel davon sind Häuser. Bei der Finanzierung ist die Auswahl an Anbietern so gross wie noch nie, und sie zeigen sich aufgrund der tiefen Zinsen und der hohen Immobilienpreise vermehrt gewillt, in ihren Berechnungsmodellen von den typischen Marktstandards abzuweichen und eine individuellere Sicht auf die finanzielle Situation des Käufers einzunehmen. Die kalkulatorischen Zinskosten, welche zur Berechnung der Tragbarkeit herbeigezogen werden, liegen trotz rekordtiefem Zinsumfeld unverändert bei 5 Prozent und damit rund fünfmal höher als die effektiven Zinskosten.

In Ihrem Fall würde der Kauf ein Einkommen von 180000 Schweizer Franken erfordern, um die kalkulatorische Standardtragbarkeit von 33 Prozent zu erreichen. Hohe Immobilienpreise und stagnierende Einkommen haben aber dazu geführt, dass heute über 40 Prozent der Käufer die Standardtragbarkeit überschreiten. 8 Prozent liegen gar über einer Tragbarkeit von 40 Prozent, was in Ihrem Fall mit 41 Prozent auch so wäre. Es ist also keineswegs ausgeschlossen, einen Anbieter zu finden, welcher unter bestimmten Bedingungen Ihr Vorhaben mit einer erhöhten Tragbarkeit finanzieren würde.

Zusätzliches Eigenkapital einbringen

Eine weitere Möglichkeit wäre, mehr Eigenkapital einzubringen und damit die Hypothekarhöhe zu reduzieren. Wenn Sie anstelle der minimal erforderlichen 20 Prozent (200000 Franken) zusätzliche 100000 Franken einbringen können – beispielsweise aus der Pensionskasse oder der dritten Säule –, würde Ihr Einkommen genügen, um die Standardtragbarkeit zu erreichen.

Anforderungen der Anbieter vergleichen

Eigenheimkäufer mit knapper Tragbarkeit sollten einen möglichst breiten Vergleich anstellen – nicht primär wegen des günstigsten Zinses, sondern weil die Anforderung der Anbieter sehr unterschiedlich sind. Es gibt Anbieter, welche in ihren Berechnungsmodellen einen kalkulatorischen Zins von 4,5 Prozent einsetzen oder die jährlichen Unterhalts- und Nebenkosten bei neueren Objekten reduzieren.

Auch gibt es Anbieter, welche mit dem höheren Bruttoeinkommen rechnen oder beispielsweise auch eine Bonuszahlung anrechnen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Versicherungen in ihren Vergabekriterien sehr strikt sind und kaum über die Standardtragbarkeit hinaus finanzieren, während Pensionskassen und Anlagestiftungen sowie vereinzelte Banken eine individuelle Sicht auf die finanzielle Situation des Käufers ermöglichen.

*Shahram Shad ist Vertriebsleiter Deutschschweiz Moneypark, www.moneypark.ch