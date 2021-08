Ratgeber Uneinige Erben: Wie kommen wir aus der Sackgasse heraus? Mein verwitweter Vater ist verstorben. Meine beiden Brüder und ich sind zwischenzeitlich sehr uneinig, was mit dem sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhaus, welches sich im Nachlass befindet, geschehen soll (Vermietung, Sanierung, Verkauf, etc.). Wie lässt sich diese Pattsituation beseitigen? Lic. iur. Manuel Inderbitzin* 17.08.2021, 15.48 Uhr

Lic. iur. Manuel Inderbitzin.

Als gesetzliche Erben bilden Sie und Ihr Brüder eine Erbengemeinschaft. Sie sind Gesamteigentümer aller Nachlasswerte und damit auch der betreffenden Liegenschaft. Weiter gehen alle Rechtsverhältnisse des Erblassers auf Sie bzw. die Erbengemeinschaft über, sofern sie nicht mit dem Tod enden.

Entsprechend würden auch Mietverträge zwischen Ihrem Vater (als Vermieter) und den Mietern des Mehrfamilienhauses von Gesetzes wegen auf die Erbengemeinschaft übergehen.

Innerhalb der Erbengemeinschaft gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Ohne die Zustimmung der anderen Erben kann ein Geschwister allein somit weder einen Mietvertrag kündigen, die Liegenschaft verkaufen oder Renovationsarbeiten in Auftrag geben. Ausnahmen hierzu bestehen nur in seltenen Fällen. Zu denken ist etwa an dringende Handlungen, welche zum Schutz des Nachlasses geboten sind.

Um Streitigkeiten unter den Erben betreffend die Verwaltung des Nachlasses im Voraus zu verhindern, kann der Erblasser mittels Testament oder Erbvertrag einen Willensvollstrecker einsetzen. Dieser ist alsdann befugt, den Nachlass selbstständig, d.h. ohne Mitwirkung der Erben, zu verwalten. Vorliegend könnte ein Willensvollstrecker beispielsweise eine leerstehende Wohnung im Interesse der Erbengemeinschaft und auch gegen den Willen eines einzelnen Erben vermieten. In der Praxis kommt es häufig vor, dass einzelne Familienmitglieder als Willensvollstrecker eingesetzt werden. Gerade bei grösseren oder komplexen Nachlässen oder bei Meinungsverschiedenheiten ist es jedoch ratsam, hierfür eine neutrale Fachperson vorzusehen.

Erbenvertreter einsetzen

Besteht kein Willensvollstrecker und sind die Erben – wie in Ihrem Fall – hinsichtlich der Verwaltung des Nachlasses uneinig, bietet sich die Einsetzung eines Erbenvertreters an. Ein entsprechender Antrag ist bei der zuständigen Behörde am letzten Wohnsitz des Erblassers zu stellen, wobei auch bestimmte Personen vorgeschlagen werden können. Das Gesuch wird in der Regel gutgeheissen, wenn die Erhaltung oder Verwaltung des Nachlasses unmöglich oder erheblich erschwert wird.

Im vorliegenden Fall könnte dies dann zutreffen, wenn dringender Sanierungsbedarf besteht, zwischen den Erben aber dauerhaft umstritten ist, ob und in welchem Umfang Arbeiten vergeben werden sollen. Wird ein Erbenvertreter eingesetzt, steht dieser grundsätzlich in den gleichen Rechten und Pflichten wie ein Willensvollstrecker, soweit sein Aufgabenbereich durch die einsetzende Behörde nicht beschränkt wurde.

Schliesslich steht es jedem Erben frei, jederzeit die Teilung der Erbschaft zu verlangen. Verweigern andere Erben die Mitwirkung, so hat der betreffende Erbe Erbteilungsklage zu erheben. Solche Prozesse sind in der Regel jedoch zeit- und kostenintensiv, womit es sich empfiehlt, vorgängig alle Möglichkeiten einer gütlichen Einigung auszuloten.

*Lic. iur. Manuel Inderbitzin ist Rechtsanwalt und Notar; Schweiger Advokatur/Notariat, Zug, www.schweigerlaw.ch