Ratgeber Ist es auch Fahrerflucht, wenn man den Unfall gar nicht bemerkt hat? Meine Ehefrau soll laut Zeugen vor einigen Wochen einen Radfahrer touchiert haben, worauf dieser stürzte und Verletzungen erlitt. Da sie dies nicht bemerkt hatte, fuhr sie weiter. Nun soll sich meine Ehefrau wegen Fahrerflucht verantworten, obwohl sie den Unfall ja nicht bemerkt hat. Wie sieht da die Rechtslage aus? MLaw Patricia Frischkopf* Jetzt kommentieren 13.02.2023, 15.57 Uhr

Patricia Frischkopf. Bild: PD

Das Strassenverkehrsgesetz (SVG) schreibt vor, dass bei einem Unfall mit Verletzten alle Beteiligten für Hilfe zu sorgen und insbesondere die Fahrzeugführer die Polizei zu benachrichtigen haben. Als Beteiligte gelten alle Personen, deren Verhalten für das Zustandekommen und die Abklärung des Unfalles bedeutsam sein kann.

Wer bei einem Unfall mit Toten oder Verletzten seiner gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht nicht nachkommt und die Flucht ergreift, macht sich der Fahrerflucht (im Juristenjargon «Führerflucht») strafbar. Ohne Zustimmung der Polizei darf die Unfallstelle grundsätzlich nicht verlassen werden. Dies gilt nicht, wenn etwa jemand selber Hilfe benötigt oder diese holen will.

Auch fahrlässige Fahrerflucht ist strafbar

Doch was gilt bei einer sogenannt fahrlässigen Fahrerflucht, wenn als die Lenkerin den Unfall gar nicht bemerkt hat? Das Bundesgericht hat sich sowohl in der älteren als auch neueren Rechtsprechung stets dafür ausgesprochen, dass neben der vorsätzlichen auch die fahrlässige Fahrerflucht strafbar ist.

Das heisst konkret: Wer einen Unfall nicht bemerkt und weiterfährt, macht sich in der Regel ebenfalls strafbar. Das Bundesgericht erinnert in seiner Begründung daran, dass fahrlässiges Handeln immer dann strafbar ist, wenn es das Strassenverkehrsgesetz nicht ausdrücklich anders bestimmt. Indem auch fahrlässige Fahrerflucht strafbar ist, will das Gesetz die Opfer eines Verkehrsunfalls vor gesundheitlicher und wirtschaftlicher Gefährdung bewahren sowie die Aufklärung der Unfallursache ermöglichen.

Wer aufmerksam fährt, bemerkt einen Unfall

Denn wäre fahrlässige Fahrerflucht nicht strafbar, könnte ein beschuldigter Fahrzeuglenker womöglich erfolgreich geltend machen, die Kollision nicht bemerkt zu haben, und sich so aus der Verantwortung stehlen. Ob eine Fahrerflucht vorsätzlich oder fahrlässig begangen worden ist, wirkt sich bei der Strafhöhe aus. Das Argument des Bundesgerichts, weshalb bei einem unbemerkten Unfall in der Regel von Fahrlässigkeit auszugehen sei, ist letztlich banal und einleuchtend: Ein Fahrzeuglenker hat seine Aufmerksamkeit stets der Strasse und dem Verkehr zuzuwenden. Daraus folgert das Bundesgericht, dass es einem Automobilisten, der eine Kollision nicht bemerkt und stattdessen weiterfährt, an der gebotenen Aufmerksamkeit fehle.

Wer nicht bemerkt, dass er einen Fussgänger oder ein Fahrzeug angefahren hat, handelt in den Augen des Bundesgerichts in der Regel fahrlässig.

Konkret heisst dies in Ihrem Fall: Ihre Ehefrau hätte sich nicht nur dann strafbar gemacht, wenn sie den von ihr verursachten Unfall tatsächlich wahrgenommen hätte und gleichwohl weitergefahren wäre und somit vorsätzliche Fahrerflucht begangen hätte. Vielmehr dürfte Ihre Frau auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie die Kollision nicht bemerkt hat – dies aufgrund fahrlässiger Fahrerflucht. Ihre Frau hätte, wenn sie genügend aufgepasst hätte, den Unfall bemerken, anhalten und sich vergewissern müssen, ob sie den Velofahrer gestreift und sich dieser verletzt hat.

* MLaw Patricia Frischkopf ist Rechtsanwältin, Frischkopf & Loop Advokatur, Sursee; www.frischkopf.ch

