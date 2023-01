Ratgeber Ich habe unseren 14-Jährigen erwischt, wie er auf dem Handy einen Porno schaute: Wie soll ich darauf reagieren? Ich habe unseren 14-jährigen Sohn per Zufall erwischt, wie er auf dem Handy einen Porno anschaute. Ich habe ihn dann gefragt, wieso er das macht und wie oft. Er meinte, «einfach so» und «nicht so oft». Ich weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Er ist aufgeklärt von zu Hause aus. Dennoch befürchte ich, dass die Pornos ihm ein falsches Bild von Sexualität vermitteln oder ihn gar süchtig machen könnten. Josef Jung* Jetzt kommentieren 30.01.2023, 13.11 Uhr

Josef Jung,

Die sexuelle Entwicklung ist eine wesentliche Herausforderung des Jugendalters. Jugendliche orientieren sich hier auch in den Medien. Waren dies früher möglicherweise der «Playboy» unter dem Bett oder das «Bravo» auf dem Pausenplatz, so findet dies heute in aller erster Linie digital statt. Und digitaler Zugang ist Tag und Nacht verfügbar. Ich kann verstehen, dass Sie sich da Sorgen machen.

Die Hälfte hat sich schon mal Pornos angeschaut?

Die James-Studie 2022 (Jugend, Aktivitäten, Medien, Erhebung Schweiz) hat ergeben, dass praktisch alle Jugendlichen ein Handy besitzen. Etwa die Hälfte der 14- bis 15-Jährigen hat schon mal Pornofilme auf dem Handy oder dem Computer geschaut, bei den Mädchen waren es etwa ein Drittel, bei den Jungen etwa drei Viertel. Ihr Sohn ist damit also keine Ausnahme. In der gleichen Studie gab ein Drittel dieser Alterskategorie an, erotische Fotos oder Videos auch schon mal von anderen aufs Handy oder den Computer bekommen zu haben. Selbst wenn die Jugendlichen nicht aktiv nach pornografischen Inhalten suchen, kann es also passieren, dass diese ungefragt erhalten werden.

Medienkompetenz bei Jugendlichen und Eltern

Zuverlässige Daten über die Folgen des Pornokonsums gibt es nur wenige. Doch offenbar gleiten nur wenige Jugendliche in suchtähnliches Verhalten ab. Wie stark die Auswirkungen, auch im Vergleich mit anderen sexuellen Einflüssen sind, ist noch wenig erforscht. Sicher aber ist, dass das Internet zur wichtigsten Informationsquelle auch für alle Themen der Sexualität geworden ist.

Da ist Medienkompetenz gefragt – und zwar bei den Jugendlichen und Erwachsenen. Wichtiger als eine spontane Reaktion ist: Sprechen Sie mit Ihrem Sohn darüber, wertschätzend, offen und ehrlich. Falls Fragen entstehen, die Sie nicht beantworten können, stehen Sie dazu, orientieren Sie sich und kommen zeitnah darauf zurück. Achten Sie aber auch die Grenzen Ihres Kindes. Vielleicht will es über bestimmte Themen gar nicht sprechen. Oder nicht zum von Ihnen gewünschten Zeitpunkt.

Aufklären, dass einiges auch strafbar ist

Klären Sie Ihren Sohn auch über die Rechtslage auf. Diese ist den Jugendlichen häufig nicht bewusst. Da begehen sie schnell strafbare Handlungen. Wenn etwa unter 16-jährige Jugendliche intime Fotos und Filme machen und diese verbreiten (Sexting), machen sie der Herstellung und des Inverkehrbringens von Kinderpornografie schuldig.

Sprechen Sie mit Ihrem Sohn auch darüber, ob er mit sexuellen Inhalten belästigt wird oder allenfalls solche Inhalte an andere versendet. Wenn das Gespräch mit Ihrem Sohn gelingt, können Sie ihn unterstützen, einen eigenständigen Umgang mit Pornos zu finden, und dazu beitragen, dass er eine gesunde sexuelle Entwicklung durchläuft.

* Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch, ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch

