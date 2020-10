Ratgeber Unser Grosskind ist viel zu schüchtern – Was können wir tun? Unser Grosskind, ein zweijähriges Mädchen, ist sehr scheu andern Kindern gegenüber. Sie spielt nie mit anderen Kindern, auch nicht in der Kita, in welche sie einen Tag pro Woche geht. Wenn fremde, auch gleichaltrige Kinder zu ihr treten, beginnt sie sogar zu weinen. Meine Tochter macht sich auch Sorgen. Was kann man tun? Josef Jung* 14.10.2020, 11.30 Uhr

Josef Jung.

Unter Schüchternheit oder Scheu versteht man Zurückhaltung oder Ängstlichkeit eines Menschen beim Anknüpfen zwischenmenschlicher Beziehungen. Bei Säuglingen ist oft eine Entwicklungsphase mit vorübergehender Schüchternheit zu beobachten. Sie wird als Fremdeln bezeichnet und kommt in der Zeit zwischen dem vierten bis zum achten Lebensmonat vor.

Viele Menschen lassen schon in früher Kindheit eine Disposition zur Schüchternheit erkennen. Diese kann zwar durch die Erziehung noch verstärkt oder auch abgemildert werden, ist aber nach aktuellem Forschungsstand angeboren. Oft ist der Übergang zwischen einer «ganz normalen» Schüchternheit und einer sozialen Ängstlichkeit schwer zu bestimmen. Bei der sozialen Ängstlichkeit besteht ein massiver Leidensdruck, und betroffene Menschen versuchen nach Möglichkeit, soziale Situationen zu meiden.

Zeitgeist eher extrovertiert

Wahrnehmung und Beurteilung der Schüchternheit unterliegen aber auch dem kulturellen Zeitgeist. Zurzeit leben wir in einer Gesellschaft, die eher Selbstdarsteller bevorzugt. Ob in den sozialen Medien oder in der Politik – extrovertierte Menschen kommen gut an, sie scheinen mehr Erfolg zu haben und insgesamt leichter durchs Leben zu kommen. Die Vorzüge und Talente zurückhaltender Menschen kommen wenig zur Geltung, werden eher übersehen. Stellen Sie sich die provokative Selbstdarstellung einer Influenzieren im Viktorianischen Zeitalter vor: Dort hätte man sie wohl in eine Klinik gesteckt, derweil sie heute damit reich werden kann.

Sie schreiben, dass Ihre Enkelin einen Tag pro Woche in die Kita geht. Das scheint immerhin zu gelingen. Bei ausgeprägter sozialer Ängstlichkeit in diesem Alter würde sie vermutlich dauernd weinen und sich weigern hinzugehen.

Ungünstig ist, dem Kinde vorzuhalten, dass es schüchtern sei. Dies wirkt beschämend und fördert den sozialen Rückzug eher. Das Kind aufzufordern, doch mal auch auf die anderen Kinder zuzugehen und mitzuspielen, hilft ebenfalls wenig. Gerade introvertierte Kinder benötigen oft mehr Zeit, um sich an neue Umgebungen und andere Menschen zu gewöhnen. Sie sind zurückhaltender und beobachten eine Situation oft erst mal, ehe sie sich darauf einlassen.

Selbstvertrauen stärken

Das kann die Geduld der Erwachsenen, die das Kind gerne anders hätten, strapazieren. Trotzdem ist es wichtig, dem Kind das Gefühl zu geben, dass es okay ist, wenn es sich so verhält. Fördernd wirkt, das Kind in seinem Selbstvertrauen zu stärken und ihm eine wertschätzende Rückmeldung zu geben, wenn ein sozialer Kontakt gelungen ist. Denn auch grundsätzlich unterstützen Sie die Entwicklung des Kindes besser, wenn Sie den Blick darauf richten, was dem Kind gelingt. Und nicht auf das, was noch fehlt.

* Dr. phil. Josef Jung, Hitzkirch, ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch